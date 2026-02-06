AITO und ADM gehen eine strategische Partnerschaft ein und schlagen damit ein neues Kapitel in der globalen Expansion von Intelligent Luxury auf

CHONGQING, China, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AITO, Chinas Marke für intelligente Luxusfahrzeuge, hat offiziell eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Performance Plus Motors (Tochtergesellschaft von Abu Dhabi Motors), einer führenden Händlergruppe für Luxusfahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde in Chongqing, China, von Jason Wang, Präsident von SERES AUTO Overseas BU, und Syed Faiz Karim, CEO von Abu Dhabi Motors, unterzeichnet. Leon He, Präsident von SERES AUTO, und Kelvin Zhao, Generalbevollmächtigter von ADM China, nahmen als Zeugen an der Unterzeichnungszeremonie teil. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansion von AITO in die Märkte für luxuriöse New Energy Vehicles in Übersee dar und signalisiert den offiziellen Start der nächsten Phase des globalen Wachstums der Marke.

Mit 40 Jahren Branchenerfahrung hat sich ADM zu einer der einflussreichsten Luxus-Autohändlergruppen im Nahen Osten entwickelt, die sich auf ein ausgedehntes Vertriebsnetz, einen starken Kundenstamm mit hohem Eigenkapital sowie professionelle Abläufe und Dienstleistungen stützt. Seine kundenorientierte Philosophie und seine Geschäftsinnovationen haben Maßstäbe für die Branche gesetzt. AITO ist die am schnellsten aufstrebende NEV-Marke, die in nur 46 Monaten die Marke von einer Million produzierter Fahrzeuge überschritten hat. Das Flaggschiff AITO 9 ist in China seit 21 Monaten in Folge Marktführer im RMB 500.000+ Segment und unterstreicht mit seiner starken Produktstärke die Führungsposition von AITO im Bereich der intelligenten Luxusmobilität.

Diese strategische Partnerschaft wird zu einer starken gegenseitigen Beeinflussung führen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Bereich der Luxusautomobile kontinuierlich stärken. Durch die intensive Zusammenarbeit werden die beiden Parteien ein neues Kapitel auf dem Markt für intelligente Luxusfahrzeuge im Nahen Osten aufschlagen und sowohl für die Marke als auch für den Markt ein gemeinsames Wertwachstum erzielen.

Performance Plus Motors, eine Tochtergesellschaft von ADM, wird für den Verkauf, die Auslieferung und den Kundendienst der intelligenten Luxusmodelle von AITO in den Vereinigten Arabischen Emiraten verantwortlich sein. Geplant ist die Einrichtung von Markenerlebnis- und Servicezentren, die den Kunden ein umfassendes, auf die Positionierung von AITO abgestimmtes Erlebnis bieten. Gleichzeitig wird ADM die Marktkenntnisse nutzen, um das Marketing und die Markenkommunikation vor Ort voranzutreiben und den beschleunigten Eintritt von AITO in die High-End-Verbrauchersegmente der Region zu unterstützen. Die beiden Parteien werden auch in den Bereichen Kundenservice, Marktinformationen und gemeinsame Nutzung von Ressourcen zusammenarbeiten, um eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, von der beide Seiten profitieren.