'Mullah-Regime im Iran ist wie eine Krake'

BEIRUT (dpa-AFX) - Ein Machtwechsel im Iran könnte aus Sicht von Unionsfraktionschef Jens Spahn Vorteile für den ganzen Nahen Osten bringen. "Entweder das Regime ändert sich oder eine Änderung des Regimes wäre für die Stabilität der Region und für die Sicherheit wichtig", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur nach politischen Gesprächen im Libanon.

"Das Mullah-Regime aus dem Iran ist wie eine Krake hier in der Region, mit der Hisbollah hier im Libanon, die Hamas", sagte Spahn. "Das Ziel ist, die Region zu destabilisieren, etwa hier den Libanon zu destabilisieren. Und wenn das Mullah-Regime fällt, dann gibt das Freiheit für die Menschen im Iran, aber eben auch eine Perspektive auf Frieden und Stabilität für die ganze Region, auch hier für den Libanon."