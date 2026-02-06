    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback - wieder über 70.000 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin erholt sich nach starkem Kursrückgang.
    • Kurs fiel zeitweise unter 60.000 US-Dollar.
    • Anleger sollten weiterhin vorsichtig bleiben.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag nach einem starken Kurseinbruch in den vergangenen Handelstagen eine beeindruckende Gegenbewegung hingelegt. Zuletzt lag der Kurs bei fast 71.000 US-Dollar. Im frühen Handel war er noch bis knapp unter 60.000 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024.

    Preisjäger befänden sich auf der Pirsch und sorgten für einen temporären Stimmungswechsel, sagte Experte Timo Emden von Emden Research. Die aktuelle Erholung füge sich in das Gesamtbild eines "Crashs auf Raten" ein, bei dem scharfe Abverkäufe und technische Gegenbewegungen einander abwechselten, ohne dass die strukturellen Unsicherheiten bereits ausgeräumt wären. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger allerdings weiterhin nicht, warnte Emden. Für einen glaubwürdigen Stimmungsumschwung bedürfe es nun mehr als Hoffnung. Gefordert seien belastbare Signale, dass der Markt diesen Einschnitt tatsächlich verarbeiten könne.

    Ende Januar hatte beim Bitcoin eine Talfahrt eingesetzt, bei der sein Kurs um bis zu 30.000 Dollar sank. Nach Einschätzung des Analysten Jonathan Osswald von der DZ Bank war für die Talfahrt kein einzelnes Ereignis ausschlaggebend. Vielmehr habe das Zusammenspiel mehrerer Faktoren für Verkaufsdruck gesorgt, darunter die mangelnde Nachfrage von großen institutionellen Investoren. Darüber hinaus habe eine allgemeine Unsicherheit der Anleger und die Hebelwirkung von Derivate-Geschäften die Talfahrt des Bitcoin beschleunigt.

    Seit dem Rekordhoch im vergangenen Oktober bei etwa 126.000 Dollar hat sich der Wert des Bitcoin vorübergehend halbiert. Am Donnerstag war der Kurs um über 13 Prozent eingebrochen, was nach Daten der Finanznachrichtenagentur Bloomberg dem größten Tagesverlust seit November 2022 entspricht. Ähnlich extreme Kursbewegungen hat es in der Geschichte des Bitcoin mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind./he/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
