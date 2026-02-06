Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback - wieder über 70.000 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag nach einem starken Kurseinbruch in den vergangenen Handelstagen eine beeindruckende Gegenbewegung hingelegt. Zuletzt lag der Kurs bei fast 71.000 US-Dollar. Im frühen Handel war er noch bis knapp unter 60.000 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024.

Preisjäger befänden sich auf der Pirsch und sorgten für einen temporären Stimmungswechsel, sagte Experte Timo Emden von Emden Research. Die aktuelle Erholung füge sich in das Gesamtbild eines "Crashs auf Raten" ein, bei dem scharfe Abverkäufe und technische Gegenbewegungen einander abwechselten, ohne dass die strukturellen Unsicherheiten bereits ausgeräumt wären. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger allerdings weiterhin nicht, warnte Emden. Für einen glaubwürdigen Stimmungsumschwung bedürfe es nun mehr als Hoffnung. Gefordert seien belastbare Signale, dass der Markt diesen Einschnitt tatsächlich verarbeiten könne.