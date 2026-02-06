NVIDIA - Aktie steigt kräftig - 06.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,92 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 156,12€, mit einem Plus von +6,92 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl sich die NVIDIA Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,37 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -9,24 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,09 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,66 % 1 Monat -9,64 % 3 Monate -14,37 % 1 Jahr +22,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die von Leerverkäufern und der bevorstehenden Veröffentlichung von Quartalszahlen beeinflusst wird. Während einige Nutzer einen Rückgang um 15-20% erwarten, gibt es auch optimistische Stimmen, die die Aktie als unterbewertet ansehen und auf die langfristigen Investitionen in KI-Infrastruktur hinweisen. Die Unsicherheit über die Bewertung und zukünftige Entwicklungen prägt die Diskussion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Bil.EUR € wert.

Die weltweite Chipindustrie steuert auf einen historischen Rekord zu. Künstliche Intelligenz treibt Umsätze, Preise und Erwartungen nach oben.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. solide zulegen, ziehen die US-Indizes mit kräftigen Gewinnen deutlich davon.

In den USA ist die Berichtssaison in vollem Gange und sorgt für verstärkte Volatilität. Viele Anleger sind nicht von den Zahlen, sondern von den Ausblicken enttäuscht.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,13 %. Intel notiert im Plus, mit +5,38 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,11 %. Broadcom legt um +7,19 % zu

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.