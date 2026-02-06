Kupfer, Aluminium – und warum Knappheit nicht gleich Knappheit ist

Das Scheitern der Glencore–Rio-Tinto-Fusion lässt sich nur verstehen, wenn man begreift, dass „strategische Metalle“ keine einheitliche Kategorie sind. Kupfer und Aluminium sind beide Schlüsselmaterialien der Dekarbonisierung und der Re-Industrialisierung, doch sie werden von sehr unterschiedlichen Engpasslogiken getrieben. Genau diese Differenz prägt Bewertung, Governance-Konflikte und die Frage, welche Art von Zusammenschlüssen überhaupt sinnvoll sind.

Kupfer: Geologie, Genehmigungen und die Prämie für echte Wachstumspipelines

Bei Kupfer ist die Machtfrage vor allem eine Frage von Geologie und Zeit. Neue Großminen werden schwieriger: Genehmigungen dauern länger, Wasserverfügbarkeit wird zum limitierenden Faktor, soziale Konflikte steigen, CAPEX-Inflation frisst Renditen, und die politische Risikoprämie nimmt zu. Das führt zu einem Markt, in dem bestehende, skalierbare Kupferportfolios und realistische Expansionsoptionen zu „Control Assets“ werden. Wer heute eine hochwertige Pipeline besitzt, kontrolliert morgen die Knappheitsrendite.

In diesem Kontext war der Kern der Glencore-Position logisch: Das Kupfergeschäft und dessen Wachstumsaussichten sollten nicht als „eine Rohstoffsäule unter vielen“ bewertet werden, sondern als struktureller Wachstumshebel. Rio Tinto wiederum wollte die Kupferoption, ohne die volle Kupferprämie zu bezahlen – und, soweit berichtet, zugleich eine dominierende Governance-Struktur. Das ist kein Detail, sondern der eigentliche Deal-Killer: Bei Kupfer entscheidet Governance darüber, wer Kapitalallokation, Projektprioritäten und damit die zukünftige Angebotsmacht kontrolliert. In einem engen Markt wird Bewertung zur Verteilungsfrage – und Verteilungsfragen enden selten elegant.

Aluminium: Energie als Erz und Recycling als strategischer Hebel

Aluminium folgt einer anderen Logik. Hier ist nicht primär die Geologie der Engpass, sondern Energie. Primäraluminium ist extrem stromintensiv; Wettbewerbsfähigkeit hängt an langfristigen Stromverträgen, Standortpolitik, Netzstabilität und zunehmend an der Verfügbarkeit „grüner“ Elektrizität. In der Praxis bedeutet das: Die entscheidenden „Control Assets“ sind häufig nicht Minen, sondern günstige, verlässliche Energiezugänge und CO₂-arme Produktionsprofile, die in regulierten Märkten Bewertungsprämien ermöglichen oder überhaupt erst Marktzugang sichern.

Noch stärker unterscheidet Aluminium die Rolle des Recyclings. Sekundäraluminium benötigt nur einen Bruchteil der Energie von Primärmetall und kann – bei kontrollierter Legierungsqualität – große Teile der Nachfrage bedienen. Dadurch verschiebt sich die Machtfrage entlang der Wertschöpfungskette: Wer Schrottströme, Sortierung, Qualitätskontrolle und Abnahmeverträge mit OEMs beherrscht, beherrscht Margen und Resilienz. Bei Kupfer ist Recycling ebenfalls wichtig, aber weniger systemdominant, weil Verunreinigungen, Anwendungsspezifika und lange Nutzungsdauern den schnellen Ersatz von Primärangebot begrenzen.

Die Konsequenz für M&A ist eindeutig: Kupfer verführt eher zu großen, portfolio-getriebenen Transaktionen, weil Wachstumspipelines rar sind und sich Knappheit direkt monetarisieren lässt.

Aluminium hingegen begünstigt eher vertikale Integration, Energie- und Recycling-Strategien sowie selektive Asset-Deals, weil die entscheidenden Engpässe in Strom, Raffination und Kreislaufkontrolle liegen. In beiden Fällen gilt: Größe kann helfen – aber nur, wenn sie die jeweils richtige Knappheit kontrolliert.