    SPD-Vorstand in Klausur

    Arbeit am neuen Programm

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD startet Arbeit am neuen Grundsatzprogramm.
    • Parteichefs betonen digitale Arbeit und Bildung.
    • Programm soll vor nächster Bundestagswahl stehen.
    SPD-Vorstand in Klausur - Arbeit am neuen Programm
    BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Vorstandsklausur läutet die SPD an diesem Wochenende offiziell die Arbeit an ihrem neuen Grundsatzprogramm ein. Es soll die Haltung der Sozialdemokraten in wichtigen Politikfeldern definieren und ihnen auch in aktuellen Debatten einen klaren Kompass geben.

    Zum Auftakt halten beide Parteichefs am Samstag in Berlin Grundsatzreden: Vizekanzler Lars Klingbeil will Deutschlands Rolle in einer veränderten Welt beschreiben und Bärbel Bas die dazu passende SPD: mit einem Schwerpunkt auf Arbeit in der digitalen Welt, fairen Regeln sowie Bildung als Schlüssel für Teilhabe und Aufstieg.

    Das Grundsatzprogramm soll rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl beschlossen werden. Es löst dann das Hamburger Programm der SPD von 2007 ab, das in vielen Teilen veraltet ist und etwa Russland noch als unverzichtbaren strategischen Partner beschreibt./tam/DP/stw





