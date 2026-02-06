OPEC-Fonds feiert 50-jähriges Bestehen mit einem Rekordbetrag von 3,2 Milliarden US-Dollar für die Entwicklungsfinanzierung

WIEN, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) hat im Jahr 2025 eine Rekordsumme von 3,2 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsmaßnahmen bereitgestellt, das höchste Jahresvolumen in der Geschichte der Institution und eine Steigerung von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse spiegeln eine starke Leistung inmitten einer erhöhten Nachfrage nach Entwicklungsfinanzierung wider, da der OPEC-Fonds im Jahr 2026 sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Das Rekordergebnis unterstreicht die wachsende Rolle des OPEC-Fonds bei der Unterstützung der Partnerländer bei der Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit, der Schließung kritischer Infrastrukturlücken, der Verbesserung der Ernährungssicherheit, der Erleichterung des Energiezugangs und der Bewältigung klimabezogener Herausforderungen.

Der Präsident des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, sagte: „Wir begehen unser 50. Jahr, und der OPEC-Fonds tut dies aus einer Position der Stärke heraus. Unsere Ergebnisse für das Jahr 2025 zeigen nicht nur eine größere Reichweite, sondern auch die Reife unserer Institution, das Vertrauen unserer Partner und das Vertrauen unserer Mitgliedsländer und Investoren. Auf der Grundlage unserer fünf Jahrzehnte langen Erfahrung konzentrieren wir uns auf Finanzierungen, die schnell reagieren, eine größere Reichweite haben und eine dauerhafte Wirkung für Menschen und Gemeinschaften erzielen."

Im Jahr 2025 unterzeichnete der OPEC-Fonds in seinen Finanzierungsfenstern 35 Operationen des öffentlichen Sektors, 26 Operationen des privaten Sektors und 15 Zuschüsse. Die Zusagen des öffentlichen Sektors unterstützten die von der Regierung geleiteten Reformen, Infrastrukturinvestitionen und die Erbringung grundlegender Dienstleistungen sowie den globalen Handel. Die über Finanzinstitute und Unternehmenskredite abgewickelten Maßnahmen des privaten Sektors förderten das Wachstum des Privatsektors, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Handelsfinanzierung. Die Zuschüsse beliefen sich auf rund 7 Millionen US-Dollar und dienten der Unterstützung humanitärer Hilfe, des Zugangs zu Energie und vorrangiger sozialer Bereiche.