Börsen Update
Börsen Update USA - 06.02. - Dow Jones stark +2,09 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 49.943,92 PKT und steigt um +2,09 %.
Top-Werte: NVIDIA +6,97 %, Unitedhealth Group +6,40 %, Caterpillar +5,99 %, Goldman Sachs Group +4,41 %, JPMorgan Chase +3,90 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,11 %, Salesforce -0,84 %, Visa (A) -0,76 %, Johnson & Johnson -0,58 %, Coca-Cola -0,31 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 24.988,98 PKT und steigt um +1,72 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +28,24 %, Arm Holdings +12,91 %, Western Digital +11,31 %, Advanced Micro Devices +10,43 %, AppLovin Registered (A) +9,69 %
Flop-Werte: Linde -3,82 %, CoStar Group -3,30 %, Microchip Technology -2,97 %, MercadoLibre -2,94 %, Verisk Analytics -2,90 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.910,96 PKT und steigt um +1,65 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +13,39 %, Super Micro Computer +12,19 %, Western Digital +11,31 %, Coinbase +10,59 %, Advanced Micro Devices +10,43 %
Flop-Werte: Verisign -10,16 %, News Registered (A) -7,07 %, News Registered (B) -6,87 %, First Solar -6,68 %, DaVita -6,20 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.