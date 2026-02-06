Börsen Update USA - 06.02. - Dow Jones stark +2,09 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 49.943,92 PKT und steigt um +2,09 %.

Top-Werte: NVIDIA +6,97 %, Unitedhealth Group +6,40 %, Caterpillar +5,99 %, Goldman Sachs Group +4,41 %, JPMorgan Chase +3,90 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,11 %, Salesforce -0,84 %, Visa (A) -0,76 %, Johnson & Johnson -0,58 %, Coca-Cola -0,31 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 24.988,98 PKT und steigt um +1,72 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +28,24 %, Arm Holdings +12,91 %, Western Digital +11,31 %, Advanced Micro Devices +10,43 %, AppLovin Registered (A) +9,69 %

Flop-Werte: Linde -3,82 %, CoStar Group -3,30 %, Microchip Technology -2,97 %, MercadoLibre -2,94 %, Verisk Analytics -2,90 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.910,96 PKT und steigt um +1,65 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +13,39 %, Super Micro Computer +12,19 %, Western Digital +11,31 %, Coinbase +10,59 %, Advanced Micro Devices +10,43 %

Flop-Werte: Verisign -10,16 %, News Registered (A) -7,07 %, News Registered (B) -6,87 %, First Solar -6,68 %, DaVita -6,20 %