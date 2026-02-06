    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB Vz. AktievorwärtsNachrichten zu KSB Vz.

    KSB Vz. Aktie startet durch - 06.02.2026

    Am 06.02.2026 ist die KSB Vz. Aktie, bisher, um +5,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der KSB Vz. Aktie.

    KSB Vz. ist ein global führender Anbieter von Pumpen und Armaturen, bekannt für Qualität und Innovation, mit starker Marktstellung und Konkurrenz von Grundfos und Sulzer.

    KSB Vz. aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die KSB Vz. Aktie. Mit einer Performance von +5,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KSB Vz. Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.110,00, mit einem Plus von +5,21 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von KSB Vz. einen Gewinn von +15,32 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KSB Vz. Aktie damit um -2,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von KSB Vz. +11,08 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,42 % geändert.

    KSB Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,31 %
    1 Monat +10,27 %
    3 Monate +15,32 %
    1 Jahr +67,06 %

    Informationen zur KSB Vz. Aktie

    Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 955,51 Mio.EUR € wert.

    Wall Street rennt davon: US-Indizes schlagen DAX deutlich – Techs glänzen


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. solide zulegen, ziehen die US-Indizes mit kräftigen Gewinnen deutlich davon.

    So schlagen sich die Wettbewerber von KSB Vz.

    Fluor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,91 %. Sulzer notiert im Plus, mit +2,02 %. Xylem notiert im Plus, mit +0,93 %.

    KSB Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KSB Vz.

    +5,19 %
    -4,13 %
    +8,63 %
    +13,83 %
    +63,79 %
    +166,58 %
    +306,61 %
    +232,80 %
    +574,48 %
    ISIN:DE0006292030WKN:629203



