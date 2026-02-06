    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin, Tech-Aktien: Alles wieder gut? Das spricht dagegen..!

    Wird jetzt wieder alles gut - so wie früher, als das Motto lautete: Buy the dip? Genau dieses gelernte Verhalten passiert heute wieder - allerdings sind grundlegende Probleme nicht gelöst

    Bitcoin stoppt den Abverkauf und steigt wieder über 70.000 Dollar, Tech-Aktien wie Nvidia legen deutlich zu trotz des Amazon-Abverkaufs. Wird jetzt wieder alles gut - so wie früher, als das Motto lautete: Buy the dip? Genau dieses gelernte Verhalten passiert heute wieder - allerdings sind grundlegende Probleme nicht gelöst: die maßlosen Investitionen der großen Tech-Konzerne gehen auf Kosten des freien Cash Flows und reduzieren den Spielraum für Aktienrückkäufe und Dividenden. Wir sehen bei Bitcoin, bei Software-Aktien und jenen Tech-Aktien, die zuletzt verprügelt worden waren, eine Rally nach starker Überverkauftheit bei gleichzeitigem Short-Squeeze (hohe Put-Absicherungen werden aufgelöst)..

    Das Video "Bitcoin, Tech-Aktien: Alles wieder gut? Das spricht dagegen..! " sehen Sie hier..




