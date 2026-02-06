    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreich öffnet Generalkonsulat in Grönland

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich eröffnet Generalkonsulat in Grönland.
    • Jean-Noël Poirier stärkt politische Beziehungen vor Ort.
    • Konflikt um Grönland spitzt sich nach Trumps Drohungen zu.
    Frankreich öffnet Generalkonsulat in Grönland
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS/NUUK (dpa-AFX) - Frankreich hat nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet. Der neue Generalkonsul Jean-Noël Poirier solle unter anderem die politischen Drähte zu den Entscheidungsträgern vor Ort verstärken, hieß es aus dem Außenministerium in Paris. Deutschland ist in Grönland lediglich mit einem ehrenamtlich tätigen Honorarkonsul vertreten.

    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Schaffung des Generalkonsulats in Nuuk im vergangenen Juni angekündigt. Bereits damals hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder davon gesprochen, die Kontrolle über das zu Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen.

    Der Konflikt um die Insel in der Arktis hatte sich vor kurzem zugespitzt, als Trump mehrfach mit der Annexion der Arktisinsel drohte. Seine Drohungen, zur Not auch militärische Macht anzuwenden, nahm er schließlich zurück - ebenso wie die Ankündigung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder. In Gesprächen versuchen Dänemark und die USA, eine Lösung zu finden./rbo/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Frankreich öffnet Generalkonsulat in Grönland Frankreich hat nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet. Der neue Generalkonsul Jean-Noël Poirier solle unter anderem die politischen Drähte zu den Entscheidungsträgern vor Ort verstärken, hieß es aus dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     