    INDEX-FLASH

    Dow Jones Industrial erstmals über 50.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Risikobereitschaft an US-Börsen kehrt zurück.
    • Dow Jones über 50.000 Punkten, Wochenplus von 2,3%.
    • Anleger unterscheiden Gewinner und Verlierer im KI-Boom.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien ist am Freitag an den US-Börsen die Risikobereitschaft schwungvoll zurück. Dies zeigte sich beim Dow Jones Industrial mit dem erstmaligen Sprung über die Marke von 50.000 Punkten, der ihm gut eineinhalb Stunden vor Handelsschluss mit dem Anstieg bis auf 50.014 Zähler gelang. Zuletzt stand er dann wieder knapp darunter bei 49.997 Punkten. Sein Plus hatte der Dow damit auf mehr als zwei Prozent ausgebaut.

    Neuerdings versuchen die Anleger stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Die Standardwerte, die im Dow mit Indexmitgliedern wie Boeing , Coca-Cola oder Walmart stärker abgebildet sind, standen daher in den vergangenen Tagen besser da als die in den USA so bedeutenden Technologiewerte. Während der Dow auf ein Wochenplus von 2,3 Prozent zusteuert, liegen seine US-Indexkollegen S&P 500 und Nasdaq 100 in der Wochenbilanz noch im Minus./tih/he

    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
