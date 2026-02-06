Besonders beachtet!
SILTRONIC AG - Aktie steigt kräftig - 06.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +4,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.
SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +4,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +2,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,90€, mit einem Plus von +4,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die SILTRONIC AG Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,08 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +1,49 % gewonnen.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.
SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,25 %
|1 Monat
|-10,08 %
|3 Monate
|+0,97 %
|1 Jahr
|+26,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Siltronic AG Aktie, die durch einen pessimistischen Ausblick und negative Finanzkennzahlen belastet wird. Anleger sind besorgt über die Herausforderungen für 2026, während einige die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit sehen. Die Meinungen zur Bewertung sind gespalten, und die Unsicherheit wird durch den Rückgang von EBIT und Umsatz verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Zur SILTRONIC AG Diskussion
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd.EUR € wert.
Wall Street rennt davon: US-Indizes schlagen DAX deutlich – Techs glänzen
Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. solide zulegen, ziehen die US-Indizes mit kräftigen Gewinnen deutlich davon.
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.02.2026
Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im TecDAX.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -0,66 %.
SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?
Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.