SILTRONIC AG - Aktie steigt kräftig - 06.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +4,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +2,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,90€, mit einem Plus von +4,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SILTRONIC AG Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,08 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +1,49 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat -10,08 % 3 Monate +0,97 % 1 Jahr +26,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Siltronic AG Aktie, die durch einen pessimistischen Ausblick und negative Finanzkennzahlen belastet wird. Anleger sind besorgt über die Herausforderungen für 2026, während einige die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit sehen. Die Meinungen zur Bewertung sind gespalten, und die Unsicherheit wird durch den Rückgang von EBIT und Umsatz verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. solide zulegen, ziehen die US-Indizes mit kräftigen Gewinnen deutlich davon.

Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -0,66 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.