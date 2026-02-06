Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
NVIDIA
Tagesperformance: +7,38 %
Platz 1
Performance 1M: -9,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der CEO optimistisch über steigende GPU-Preise spricht und NVIDIA von globalen KI-Investitionen profitiert, gibt es Bedenken über einen Abwärtstrend im Chart und mögliche Rückgänge nach der Zahlenveröffentlichung. Insgesamt bleibt die Bewertung aufgrund der technologischen Bedeutung und der Marktposition positiv, jedoch mit Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: +6,69 %
Platz 2
Performance 1M: +16,62 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 3
Performance 1M: -24,03 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 4
Performance 1M: -7,95 %
3M
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 5
Performance 1M: +0,50 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 6
Performance 1M: -7,52 %
Walt Disney
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 7
Performance 1M: -8,47 %
Amgen
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 8
Performance 1M: +18,14 %
IBM
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 9
Performance 1M: -3,40 %
Amazon
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 10
Performance 1M: -15,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Korrektur, die als Chance zum Einstieg interpretiert wird. Analysten warnen vor einer Unterbrechung des langfristigen Aufwärtstrends, während wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen diskutiert werden. Viele Anleger tendieren dazu, abzuwarten, bevor sie weitere Käufe tätigen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 11
Performance 1M: +3,74 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 12
Performance 1M: +11,01 %
Walmart
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 13
Performance 1M: +15,21 %
