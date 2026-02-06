Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +29,85 %
Tagesperformance: +29,85 %
Platz 1
Performance 1M: -34,27 %
Performance 1M: -34,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als spekulative Wette auf Bitcoin betrachtet, wobei das NAV-Premium auf 1,1x gesunken ist. Anleger glauben, dass Microstrategy langfristig von der Bitcoin-Nachfrage profitieren kann, trotz kurzfristiger Risiken und der Abhängigkeit von Bitcoin-Preisschwankungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: +13,12 %
Tagesperformance: +13,12 %
Platz 2
Performance 1M: -7,35 %
Performance 1M: -7,35 %
Western Digital
Tagesperformance: +11,65 %
Tagesperformance: +11,65 %
Platz 3
Performance 1M: +33,75 %
Performance 1M: +33,75 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +10,52 %
Tagesperformance: +10,52 %
Platz 4
Performance 1M: -14,57 %
Performance 1M: -14,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung negativ, was auf Nervosität im Markt hinweist. Die hohe Bewertung (Forward KGV von 38) sorgt für Bedenken, während einige Anleger das langfristige Potenzial im Datencenter-Bereich betonen. Insgesamt herrscht eine zurückhaltende Stimmung unter den Käufern im Tech-Sektor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: +8,98 %
Tagesperformance: +8,98 %
Platz 5
Performance 1M: -20,00 %
Performance 1M: -20,00 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +8,68 %
Tagesperformance: +8,68 %
Platz 6
Performance 1M: -42,23 %
Performance 1M: -42,23 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +7,82 %
Tagesperformance: +7,82 %
Platz 7
Performance 1M: -1,79 %
Performance 1M: -1,79 %
Lam Research
Tagesperformance: +7,67 %
Tagesperformance: +7,67 %
Platz 8
Performance 1M: +9,92 %
Performance 1M: +9,92 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,52 %
Tagesperformance: +7,52 %
Platz 9
Performance 1M: +35,52 %
Performance 1M: +35,52 %
NVIDIA
Tagesperformance: +7,32 %
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 10
Performance 1M: -9,64 %
Performance 1M: -9,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der CEO optimistisch über steigende GPU-Preise spricht und NVIDIA von globalen KI-Investitionen profitiert, gibt es Bedenken über einen Abwärtstrend im Chart und mögliche Rückgänge nach der Zahlenveröffentlichung. Insgesamt bleibt die Bewertung aufgrund der technologischen Bedeutung und der Marktposition positiv, jedoch mit Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: +6,82 %
Tagesperformance: +6,82 %
Platz 11
Performance 1M: -27,47 %
Performance 1M: -27,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 10%, und das KGV wird als astronomisch wahrgenommen. Trotz guter Unternehmenszahlen gibt es Unsicherheiten bezüglich der KI-Renditen. Technische Analysen zeigen einen Abwärtstrend mit Unterstützungen bei 130$ und 82$. Einige Anleger bleiben optimistisch, hoffen jedoch auf eine Trendwende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: +6,76 %
Tagesperformance: +6,76 %
Platz 12
Performance 1M: -9,27 %
Performance 1M: -9,27 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 13
Performance 1M: +19,12 %
Performance 1M: +19,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz eines Kursrückgangs von ca. 20 Euro/Aktie in den letzten 14 Tagen. Analysten erwarten eine gesunde Korrektur nach starken Anstiegen und betonen die anhaltende Nachfrage durch große Unternehmen wie Alphabet. Technisch bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Kurs über wichtigen Schlüsselzonen bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 14
Performance 1M: +6,51 %
Performance 1M: +6,51 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,69 %
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 15
Performance 1M: -22,71 %
Performance 1M: -22,71 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 16
Performance 1M: +27,77 %
Performance 1M: +27,77 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,13 %
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 17
Performance 1M: -32,33 %
Performance 1M: -32,33 %
Tesla
Tagesperformance: +5,03 %
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 18
Performance 1M: -14,80 %
Performance 1M: -14,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die hohe Bewertung und Produktionsprobleme kritisieren, sehen andere Potenzial in der technischen Umkehr. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Skepsis, und viele Anleger sind unsicher über die zukünftige Entwicklung der Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 19
Performance 1M: +8,59 %
Performance 1M: +8,59 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 20
Performance 1M: -11,77 %
Performance 1M: -11,77 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 21
Performance 1M: -11,73 %
Performance 1M: -11,73 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 22
Performance 1M: -19,95 %
Performance 1M: -19,95 %
Linde
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 23
Performance 1M: +5,12 %
Performance 1M: +5,12 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 24
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 25
Performance 1M: -27,17 %
Performance 1M: -27,17 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 26
Performance 1M: -27,48 %
Performance 1M: -27,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zscaler im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um -% nachgegeben. Während neue Produkte und Akquisitionen wie die AI-Security Suite und der Kauf von SquareX diskutiert werden, sehen viele Anleger den Rückgang als Teil eines allgemeinen Marktrückgangs. Es herrscht Unklarheit über spezifische Gründe für den Kursverfall.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zscaler eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 27
Performance 1M: +12,27 %
Performance 1M: +12,27 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 28
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte