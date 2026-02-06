Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Super Micro Computer
Tagesperformance: +14,22 %
Platz 1
Performance 1M: -2,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge die Aktie als stark unterbewertet und mit einem KGV von 10-12 als Schnäppchen betrachten, kritisieren andere das unzureichende Wachstum im Vergleich zu Wettbewerbern wie Dell. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und Unsicherheiten im Tech-Sektor belasten das Sentiment, jedoch gibt es auch positive Ausblicke auf zukünftiges Wachstum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +12,74 %
Platz 2
Performance 1M: -43,41 %
Coinbase
Tagesperformance: +11,51 %
Platz 3
Performance 1M: -43,29 %
Western Digital
Tagesperformance: +11,30 %
Platz 4
Performance 1M: +33,75 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +10,48 %
Platz 5
Performance 1M: -14,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung negativ, was auf Nervosität im Markt hinweist. Die hohe Bewertung (Forward KGV von 38) sorgt für Bedenken, während einige Anleger das langfristige Potenzial im Datencenter-Bereich betonen. Insgesamt herrscht eine zurückhaltende Stimmung unter den Käufern im Tech-Sektor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Teradyne
Tagesperformance: +9,90 %
Platz 6
Performance 1M: +23,52 %
Corning
Tagesperformance: +8,96 %
Platz 7
Performance 1M: +36,38 %
Verisign
Tagesperformance: -8,83 %
Platz 8
Performance 1M: -13,08 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +8,83 %
Platz 9
Performance 1M: -8,03 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +8,59 %
Platz 10
Performance 1M: -0,10 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +8,55 %
Platz 11
Performance 1M: -42,23 %
Biogen
Tagesperformance: +8,19 %
Platz 12
Performance 1M: +15,13 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +7,85 %
Platz 13
Performance 1M: -1,79 %
Lam Research
Tagesperformance: +7,64 %
Platz 14
Performance 1M: +9,92 %
NVIDIA
Tagesperformance: +7,42 %
Platz 15
Performance 1M: -9,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der CEO optimistisch über steigende GPU-Preise spricht und NVIDIA von globalen KI-Investitionen profitiert, gibt es Bedenken über einen Abwärtstrend im Chart und mögliche Rückgänge nach der Zahlenveröffentlichung. Insgesamt bleibt die Bewertung aufgrund der technologischen Bedeutung und der Marktposition positiv, jedoch mit Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 16
Performance 1M: +35,52 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +7,16 %
Platz 17
Performance 1M: +5,80 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +7,11 %
Platz 18
Performance 1M: -3,92 %
First Solar
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 19
Performance 1M: -14,55 %
Palantir
Tagesperformance: +6,82 %
Platz 20
Performance 1M: -27,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 10%, und das KGV wird als astronomisch wahrgenommen. Trotz guter Unternehmenszahlen gibt es Unsicherheiten bezüglich der KI-Renditen. Technische Analysen zeigen einen Abwärtstrend mit Unterstützungen bei 130$ und 82$. Einige Anleger bleiben optimistisch, hoffen jedoch auf eine Trendwende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 21
Performance 1M: +4,09 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 22
Performance 1M: -10,66 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: -6,69 %
Platz 23
Performance 1M: -19,21 %
News Registered (A)
Tagesperformance: -6,59 %
Platz 24
Performance 1M: -15,02 %
DaVita
Tagesperformance: -6,43 %
Platz 25
Performance 1M: +31,47 %
News Registered (B)
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 26
Performance 1M: -14,90 %
Centene
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 27
Performance 1M: -23,93 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 28
Performance 1M: -19,98 %
Allstate
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 29
Performance 1M: +4,12 %
S&P Global
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 30
Performance 1M: -18,77 %
Progressive
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 31
Performance 1M: -2,22 %
Linde
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 32
Performance 1M: +5,12 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 33
Performance 1M: -33,42 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 34
Performance 1M: -2,75 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 35
Performance 1M: +8,27 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 36
Performance 1M: -19,02 %
Stryker
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 37
Performance 1M: +4,11 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 38
Performance 1M: -3,66 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 39
Performance 1M: -27,17 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 40
Performance 1M: +12,27 %
