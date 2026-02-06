SUESS MicroTec Aktie klettert deutlich - 06.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +4,66 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -82,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,50€, mit einem Plus von +4,66 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +66,50 % bei SUESS MicroTec.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +14,19 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,42 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,71 % 1 Monat +3,58 % 3 Monate +66,50 % 1 Jahr +2,98 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 884,67 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. solide zulegen, ziehen die US-Indizes mit kräftigen Gewinnen deutlich davon.

Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,67 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +7,84 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +5,20 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.