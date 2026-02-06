Giant Mining beauftragt ExploreTech erneut mit der KI-gestützten Bohrzielerstellung für 2026 auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC – 6. Februar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Exploration Technologies Inc. („ExploreTech“), ein geowissenschaftliches Technologieunternehmen mit Sitz in San Diego (Kalifornien), das sich auf durch künstliche Intelligenz gestützte Untergrundmodellierungen spezialisiert, erneut beauftragt hat, die Bohrzielerstellung für das geplante Explorations- und Bohrprogramm 2026 des Unternehmens auf seinem Kupfer-Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Majuba Hill („Majuba Hill“) im Pershing County, Nevada, zu unterstützen.

Weiterentwicklung des geologischen Modells bei Majuba Hill

Jüngste Feldarbeiten in Majuba Hill haben mehrere hochgradige Brekzienschlote identifiziert, die an der Oberfläche ausbeißen. Dies hat das geologische Verständnis des Unternehmens für das Projekt erheblich verbessert und das sich entwickelnde geologische Modell um signifikante potenzielle Tonnagen erweitert. Bis heute wurden acht bis zehn Brekzienschlote identifiziert, wobei geologische Indikatoren darauf hindeuten, dass es im gesamten Konzessionsgebiet noch viele weitere Brekzienschlote geben könnte.

Diese Brekzienschlote stehen laut Interpretation in einem genetischen Zusammenhang mit tiefen, verborgenen Intrusionskörpern, von denen angenommen wird, dass sie eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung spielen. Die Identifizierung und genaue Modellierung dieser verborgenen Intrusionen dürfte die Bohrzielerstellung und die Explorationseffizienz erheblich verbessern.

„Die Weiterentwicklung von Majuba Hill steht in direktem Einklang mit dem wachsenden Fokus der Vereinigten Staaten auf die Sicherung zuverlässiger heimischer Quellen für kritische und strategische Mineralien“, sagte David Greenway, President und CEO von Giant Mining. „Kupfer und Silber sind für die Elektrifizierung, Infrastruktur, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung unverzichtbar, und Nevada bleibt eine der bergbaufreundlichsten und strategisch wichtigsten Jurisdiktionen des Landes. Durch die erneute Beauftragung von ExploreTech und den Einsatz fortschrittlicher KI-gestützter Untergrundmodellierungen verbessern wir unsere Fähigkeit, Mineralisierungen effizient anzuvisieren und Majuba Hill auf disziplinierte und verantwortungsvolle Weise voranzubringen. Wir glauben, dass diese Arbeit die langfristige wirtschaftliche Stärke der USA, die nationale Sicherheit und die Entwicklung einer widerstandsfähigen inländischen Lieferkette für kritische Mineralien unterstützt.“

Abbildung 1. (Dicke) Umrisse des Interessensgebiets (Area of Interest/AOI) für die Modellierung 2026 durch ExploreTech. (Dünne) Umrisse des AOI für die Modellierung durch ExploreTech im Februar 2025. Die hellen Linien die von Nordwest nach Südost verlaufen sind IP-Vermessungslinien. Die Liniennummer ist am südlichen Endpunkt jeder Linie angegeben.

„Majuba Hill bietet ein überzeugendes geologisches System, in dem fortschrittliche computergestützte Modelle die Bohrzielerstellung erheblich verbessern können, insbesondere nach unserem Erfolg bei Majuba Hill im letzten Jahr“, sagte Dr. Tyler Hall, President von ExploreTech. „Durch die Integration der umfangreichen historischen Datensätze von Giant Mining in unsere Engine AI-Plattform können wir Tausende von möglichen Untergrundszenarien bewerten, um die wahrscheinlichsten Standorte verdeckter Intrusionsquellen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Brekzienschloten zu identifizieren. Dieser Ansatz ermöglicht fundiertere und effizientere Bohrentscheidungen und hat das Potenzial, den Explorationserfolg bei Majuba Hill erheblich zu steigern.“

KI-gesteuerte Zielerstellung mit Engine AI

Im Rahmen der erneuerten Vereinbarung und aufbauend auf den erfolgreichen Ergebnissen des letzten Jahres wird ExploreTech seine proprietäre Engine AI- und cloudbasierte Computing-Plattform in Zusammenarbeit mit dem technischen Team von Giant Mining einsetzen, um die wahrscheinlichsten Standorte von verdeckten Intrusionsquellen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Brekzienschloten zu modellieren.

Der Ansatz von ExploreTech umfasst die Erstellung Tausender potenzieller geologischer Untergrundmodelle, anhand derer das Unternehmen die wahrscheinlichsten Standorte von hochgradigen Brekzienschloten, die unter den nach dem Mineralisierungsereignis entstandenen Deckschichten verborgen sein könnten, statistisch bewerten kann.

Zu den wichtigsten Elementen des Arbeitsprogramms gehören:

- Verfeinerung des Untersuchungsgebiets, um sich auf die von Giant Mining identifizierten vorrangigen Interessensgebiete zu konzentrieren

- Simulation mehrerer potenzieller Szenarien für Intrusionsquellen in der Tiefe

- Integration und Analyse der umfangreichen historischen Explorationsdatenbank von Majuba Hill

- Zielerstellung auf der Grundlage von Widerstandsdaten, die Zonen mit Kalialteration und disseminierter Mineralisierung hervorheben können, die mit Intrusionszentren übereinstimmen

Positionierung für Bohrungen im Jahr 2026

ExploreTech wird voraussichtlich bis Ende März 2026 die Ergebnisse der Bohrzielerstellung für das definierte Interessensgebiet vorlegen und Giant Mining damit wichtige technische Informationen zur Unterstützung der Planung und Durchführung seines bevorstehenden Bohrprogramms liefern.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kombination moderner KI-gestützter Untergrundmodellierung mit den umfangreichen historischen Datensätzen von Majuba Hill einen leistungsstarken Ansatz darstellt, um zusätzlichen Wert aus dem Projekt zu schöpfen.

Über Exploration Technologies Inc.

Der KI-Ansatz von ExploreTech wurde speziell für die Kombination von Oberflächengeologie und Bohrergebnissen mit der rechenintensiven erneuten Modellierung vorhandener geophysikalischer Datensätze entwickelt, um das Targeting von abgedeckten Zielen zu optimieren. Der Prozess generiert schnell Tausende von Lösungen, die sich auf die besten Übereinstimmungen zwischen den geologischen und geophysikalischen Daten konzentrieren, und erzeugt dann Bohrverläufe, die diese Cluster am effektivsten durchteufen.

ExploreTech kombiniert zunächst das geologische Konzept mit der geophysikalischen KI-Simulation, um zu ermitteln und zu lokalisieren, wo sich der Ursprung einer geophysikalischen Anomalie tatsächlich befindet. Dazu werden Tausende von möglichen Erklärungen (Modelle) für die an der Oberfläche gemessenen Anomalien getestet und nur diejenigen ausgewählt, die der realen Geophysik am nächsten kommen. Die ausgewählten Modelle mit den kombinierten geologischen und geophysikalischen Daten gruppieren sich um den wahrscheinlichsten Standort der Anomalie. Das Programm wertet dann die Cluster in drei Dimensionen aus, um die optimale Bohrtrajektorie zu bestimmen, mit der möglichst viele Zielanomalien durchörtert werden können. Der gesamte Prozess kann dann wiederholt werden, wenn Bohrergebnisse für bestimmte Ziele oder zusätzliche geophysikalische Messungen neue Informationen liefern, die eine bessere Ausrichtung auf die am stärksten mineralisierten Bereiche eines bestimmten Erzsystems ermöglichen. Dieser Einsatz von KI zur Auffindung und Bestätigung von Zielanomalien in bestehenden geophysikalischen Datensätzen ist für die Exploration ein enorm wichtiges neues Tool und wurde bereits in mehreren Fällen angewandt. Einige Beispiele sind unter www.exploretech.ai zu sehen.

Abbildung 2: Draufsicht von Majuba Hill mit den Bohrlöchern vor 2024 und 2024-2025 (mit Beschriftungen) sowie der Ausmaße der Mineralisierung.

Abbildung 3: Draufsicht von Majuba Hill mit früheren Bohrungen, die mit Kupfer mineralisierte Brekzienschlote durchteuften und Brekzien-Zielzonen identifizierten.

Abbildung 4: Geophysikalische Untersuchungen, einschließlich Magnetik (oben) und IP (unten) bei Majuba Hill.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen USD unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungs-möglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Angaben zu Marketing und Marktsensibilisierung

Das Unternehmen hat seine Vereinbarung vom 23. Januar 2026 mit Gold Standard Media, LLC („GSM“) verlängert. Demzufolge werden GSM und seine Partnerunternehmen weiterhin Werbedienstleistungen und Dienstleistungen zur Marktsensibilisierung bereitstellen. Dazu gehören unter anderem (i) die Erstellung und das Management von Landing-Pages, (ii) digitale Marketingkampagnen, (iii) E-Mail-Marketing und (iv) Influencer-Marketing. Die Verlängerung gilt für weitere zwei (2) Monate im Anschluss an die ursprüngliche Laufzeit bis zum 7. August 2026 gegen Zahlungen von insgesamt bis zu 450.000 US$. GSM hat seinen Geschäftssitz in der 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626 und ist unter der Rufnummer +1 512-843-1723 oder per E-Mail an ceo@goldstandardir.com erreichbar. GSM und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen von GSM begeben.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten und den erwarteten Ergebnissen beinhalten.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

