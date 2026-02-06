BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Angesichts der Fusion des Weltraumunternehmens SpaceX und der KI-Plattform xAI beschäftigte sich Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Varianten für künftige Kombinationen der Elon-Musk-Unternehmen. Ein Börsengang nach der Fusion wäre negativ für den Status von Tesla, glaubt er. Eine Fusion mit dem Elektroautobauer sei zwar keine sofortige Option, aber ein möglicher Schritt, um eine "Elon Inc" zu formen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 347,3USD auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 22:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
