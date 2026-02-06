BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Angesichts der Fusion des Weltraumunternehmens SpaceX und der KI-Plattform xAI beschäftigte sich Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Varianten für künftige Kombinationen der Elon-Musk-Unternehmen. Ein Börsengang nach der Fusion wäre negativ für den Status von Tesla, glaubt er. Eine Fusion mit dem Elektroautobauer sei zwar keine sofortige Option, aber ein möglicher Schritt, um eine "Elon Inc" zu formen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 347,3USD auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 22:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



