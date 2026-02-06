JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach einer Auswertung von Ausfallzeiten von Flugzeugen mit GTF-Triebwerken auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Im Januar seien wohl 40 Flugzeuge wieder in Betrieb genommen worden, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl der Jets, die außer Betrieb seien, entwickele sich stabil, bleibe damit aber immer noch hoch./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 381EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

