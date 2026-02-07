Deep Sea Minerals Corp meldet den Abschluss der überzeichneten Privatplatzierung im Wert von 4,22 Millionen $

DSEAF) (FWB: X45) („Deep Sea“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Förderung von kritischen Mineralchancen in der Tiefsee konzentriert, freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 21. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) durch die Ausgabe von 10.550.425 Aktien zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 4.220.170 $ (das „Angebot”) abgeschlossen hat.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen an zugelassene Vermittler in Höhe von 95.620 $ in bar und 239.050 Stammaktienkaufwarrants (die „Vermittler-Warrants“). Jeder Vermittler-Warrant kann für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,40 $ ausgeübt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“) einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, die am 7. Juni 2026 endet.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Erreichung bestimmter Geschäftsziele zu verwenden, die unter der Überschrift „Business Objectives and Milestones“) im CSE-Formular 2A der Börsenzulassungserklärung des Unternehmens vom 19. Januar 2026 (die „Börsenzulassungserklärung“) näher beschrieben werden (eine Kopie davon ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar) sowie zur Rückzahlung des Darlehens (wie in der Börsenzulassungserklärung definiert), für Marketingzwecke und als Working Capital verwendet werden.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der ersten Privatplatzierung. Das Angebot war deutlich überzeichnet, was das Potenzial des Sektors für kritische Mineralien und die Positionierung von Deep Sea Minerals Corp. in diesem Bereich bestätigt. Die Dynamik, die wir in diesem Sektor beobachten, ist beispiellos; das Ergebnis der Privatplatzierung ist ein klarer Beweis dafür“, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp.