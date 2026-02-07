Mustang Energy Corp. fasst Meilensteine und strategische Fortschritte im Jahr 2025 zusammen

Vancouver, British Columbia, 6. Februar 2026 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. („Mustang“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) freut sich, einen umfassenden Rückblick auf seine wichtigsten Unternehmens-, Explorations- und Finanzierungserfolge im Jahr 2025 zu geben, der seine kontinuierliche Weiterentwicklung als Explorationsunternehmen für Uran und kritische Minerale in Kanada unterstreicht.

Explorationsfortschritte und Feldprogramme

Mustang führte im Jahr 2025 ein aktives und diszipliniertes Explorationsprogramm in mehreren Kernprojektgebieten durch:

Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek (Saskatchewan)

Das Unternehmen startete seine erste Diamantkernbohrkampagne, die auf vorrangige geophysikalische und strukturelle Ziele entlang der Surprise Creek Fault und dem Kupfervorkommen Bob Lake abzielte. Dies war ein wichtiger Meilenstein und stellte die erste Bohruntersuchung vorrangiger Zonen dar, die durch frühere geophysikalische Untersuchungen und geologische Interpretationen identifiziert worden waren.

Konzessionsgebiete im Bereich Cluff Lake (Saskatchewan)

Nach dem Erwerb der Konzessionsgebiete im Bereich Cluff Lake führte das Unternehmen ein Feldprospektions- und Erkundungsprogramm durch, um vorrangige Zielgebiete zu bewerten und das geologische Verständnis des Projekts zu verfeinern. Das Programm umfasste Kartierungs-, Probenahme- und Zielverifizierungsarbeiten und schuf damit die Grundlage für zukünftige, weitergehende Explorationsaktivitäten.

Regionale Feldarbeiten

Im gesamten Projektportfolio von Mustang wurden bodengestützte Explorationsprogramme durchgeführt, darunter geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen. Diese Programme verfeinerten die Bohrzielerstellung und verbesserten das Verständnis des Unternehmens für strukturelle Kontrollen und Alterationssysteme im Zusammenhang mit Mineralisierungen von Uran und kritischen Mineralen.

Uranprojekt 914W (Saskatchewan)

Mustang sicherte sich wichtige Explorationsgenehmigungen von der Regierung von Saskatchewan, die erweiterte Bodenexplorations- und Bohrarbeiten genehmigen. Angesichts dieses Genehmigungsmeilensteins können auf dem Projekt in Zukunft fortgeschrittenere Arbeitsprogramme absolviert werden.

Portfolioerweiterung und strategische Konzessionsgebietsakquisitionen

Im Jahr 2025 stärkte und erweiterte Mustang sein Projektportfolio durch strategische Akquisitionen und Absteckungsinitiativen:

- Das Unternehmen erwarb das Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek in Saskatchewan und sicherte sich damit ein vielversprechendes Projekt in einem strukturell günstigen Korridor, das im Laufe des Jahres in die Bohrphase überführt wurde.

- Mustang erwarb außerdem die Konzessionsgebiete im Bereich Cluff Lake und verstärkte damit seine Präsenz im westlichen Athabasca-Becken in der Nähe historisch bedeutender Uranförderreviere und verbesserte seine Position in einem unzureichend erforschten Gebiet mit hohem Potenzial.

- Das Unternehmen steckte die Claims für das Uranprojekt Onyx und das Kupfer-Silber-Projekt Bridal Veil in Neufundland und Labrador ab und erweiterte damit sein Engagement auf Gebiete mit Potenzial für Uran- und kritische Mineralvorkommen.

- Das Unternehmen schloss die Akquisitionen des Konzessionsgebietes Nucleus und des Konzessionsgebietes Yellowstone ab, wodurch es seine Pipeline an vielversprechenden Uranexplorationsprojekten weiter ausbaute und seine Strategie der Konsolidierung von Grundstücken in geologisch günstigen Milieus verstärkte.

- In Zusammenarbeit mit Skyharbour Resources Ltd. hat Mustang einen zusätzlichen Claim auf dem Uranprojekt 914W abgesteckt und damit die Fläche des Projekts in einem vielversprechenden Uranrevier erweitert.

Anhand dieser Neuzugänge wird die Strategie von Mustang deutlich, die darauf abzielt, vielversprechende Gebiete in etablierten Uranjurisdiktionen zu konsolidieren und gleichzeitig eine diversifizierte Pipeline von Entdeckungsmöglichkeiten aufzubauen.

Strategische Finanzierung und Kapitalbeschaffung

Im Laufe des Jahres 2025 hat Mustang mehrere Finanzierungsinitiativen zur Unterstützung der Exploration und Unternehmensentwicklung erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen hat durch eine Reihe von nicht vermittelten Privatplatzierungen, die im Laufe des Jahres abgeschlossen wurden, einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 3,58 Millionen $ erzielt. Der Erlös wurde für Explorationsausgaben, die Weiterentwicklung von Projekten und als allgemeines Working Capital verwendet.

Investorenbindung und Marktpräsenz

Mustang hat durch proaktive Investorenkommunikation, Medienberichte und die Teilnahme an Branchenforen seine Marktbekanntheit weiter ausgebaut. Diese Initiativen trugen dazu bei, die Explorationsstrategie und die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens besser sichtbar zu machen.

Ausblick auf 2026

Zu Beginn des Jahres 2026 plant Mustang, seine vorrangigen Konzessionsgebiete und Explorationsziele durch zusätzliche Feldarbeiten, einschließlich erweiterter Bohrprogramme, voranzutreiben. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Arbeiten auf Folgebohrungen in wichtigen Zielgebieten, weitere geophysikalische Untersuchungen, geologische Modellierungen und die kontinuierliche Generierung von Zielen im gesamten Portfolio konzentrieren werden.

Beratungsverträge

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es am 4. Februar 2026 separate Beratungsverträge (die „Beratungsverträge“) mit drei unabhängigen Parteien abgeschlossen hat. Jeder Beratungsvertrag bleibt bis zur Kündigung durch eine der Parteien gemäß seinen Bestimmungen in Kraft. Im Rahmen der Beratungsverträge werden die Berater Unternehmensberatungsdienstleistungen erbringen, darunter Marktforschung, strategische Beratung in Bezug auf potenzielle Fusionen und Übernahmen sowie Unterstützung bei der allgemeinen Geschäftsentwicklung. Als Gegenleistung für die Beratungsvereinbarungen hat das Unternehmen insgesamt 4.000.000 Restricted Share Units (die „RSUs“) des Unternehmens an die Berater ausgegeben, die sofort unverfallbar wurden. Nach der Unverfallbarkeit kann jede RSU gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden.

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Marfleet ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Mit einem strategischen Portfolio an Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken in Saskatchewan und aufstrebenden Projekten in Neufundland und Labrador ist Mustang gut positioniert, um von der wachsenden globalen Nachfrage nach Kernbrennstoffen und essenziellen Mineralien zu profitieren, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Im Namen des Board of Directors

„Nicholas Luksha“

Nicolas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“, „glaubt“ oder „geht davon aus“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „eintreten“, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das zukünftige Potenzial der Mineralclaims im Besitz des Unternehmens und die Durchführung künftiger Arbeiten auf seinen Projekten. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts verschiedener ökologischer und wirtschaftlicher Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens fortzusetzen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

