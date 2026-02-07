Inturai Ventures sichert sich ersten Auftrag eines nordamerikanischen Dienstleisters im Verteidigungssektor

- Inturai hat seine erste Vereinbarung mit einem nordamerikanischen Unternehmen im Verteidigungswesen, Firing Position Solutions Inc., abgeschlossen und damit die Nachfrage nach seiner Sensorplattform für Drohnen, Bediener und kräfteverstärkende Anwendungen bestätigt.

- Ein kommerzielles Dreijahresziel von 475.000 USD sowie eine Mindestanfangsbestellung von 20.000 USD unterstützen die Strategie des Unternehmens, seine Präsenz im nordamerikanischen Verteidigungsmarkt auszubauen.

- Firing Position Solutions Inc. ist ein führender Anbieter fortschrittlicher taktischer Lösungen und wird von hochdekorierten Veteranen nordamerikanischer Spezialkräfte geleitet, die über mehr als 40 Jahre kombinierte Tier-1-Dienstzeit und rund 24 Kampfeinsätze verfügen.

Vancouver, British Columbia – 6. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es seine erste Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung („MSA“) mit Final Firing Position Solutions Inc. („FFPS“) in Nordamerika abgeschlossen hat. FFPS ist ein von Veteranen geführter Dienstleister im Verteidigungssektor, der von ehemaligen ranghohen Mitgliedern nordamerikanischer Spezialkräfte gegründet wurde.

Die Vereinbarung legt einen kommerziellen dreijährigen Mindestzielwert in Höhe von 475.000 USD sowie eine anfängliche Mindestbestellung von 20.000 USD bei Vertragsunterzeichnung¹ für die Sensorplattform des Unternehmens fur den Einsatz in Anwendungen für Drohnen, Bedienpersonal und kräfteverstärkenden Einsatzszenarien fest. Diese Vereinbarung bestätigt die Tauglichkeit des Produkts von Inturai für den Verteidigungsmarkt und unterstützt unmittelbar die strategischen Go-to-Market-Ziele des Unternehmens in Nordamerika.

FFPS bringt eine seltene Kombination aus realer Tier-1-Kampferfahrung und Glaubwürdigkeit auf nationaler Ebene mit. FFPS ist Auftragnehmer nordamerikanischer Elite-Spezialeinheiten („SOF“), verbündeter Streitkräfte sowie Strafverfolgungsbehörden und anderen taktischen Einheiten. Das operative Einsatzspektrum umfasst extrem weitreichende Scharfschützenlösungen, spezialisierte Waffen und Taktiken sowie Einsatzbereitschaft für Missionen in realen Umgebungen und bietet Inturai damit einen Elitekanal für den Einsatz seiner Sensortechnologien in Hochrisikoszenarien mit hoher Wirkung. Das Team verfügt über umfassende technische Expertise in beschränkten und verbotenen Waffensystemen, Einsatzplanung und Echtzeit-Missionsunterstützung und weist eine 100%ige Kundenbindungsquote bei laufenden Regierungs- und SOF-Verträgen auf.