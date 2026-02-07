Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 06/26
Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 06/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Brenntag
Performance KW 06/26: +12,53 %
Performance KW 06/26: +12,53 %
DAX Top 1
DAX Top 2
Henkel VZ
Performance KW 06/26: +9,24 %
Performance KW 06/26: +9,24 %
DAX Top 3
Fresenius Medical Care
Performance KW 06/26: +9,07 %
Performance KW 06/26: +9,07 %
DAX Top 4
Daimler Truck Holding
Performance KW 06/26: +8,03 %
Performance KW 06/26: +8,03 %
DAX Top 5
Deutsche Bank
Performance KW 06/26: -6,70 %
Performance KW 06/26: -6,70 %
DAX Flop 1
Heidelberg Materials
Performance KW 06/26: -10,06 %
Performance KW 06/26: -10,06 %
DAX Flop 2
Zalando
Performance KW 06/26: -11,43 %
Performance KW 06/26: -11,43 %
DAX Flop 3
Scout24
Performance KW 06/26: -11,46 %
Performance KW 06/26: -11,46 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 06/26: -11,47 %
Performance KW 06/26: -11,47 %
DAX Flop 5
TecDAX Top 1
freenet
Performance KW 06/26: +6,01 %
Performance KW 06/26: +6,01 %
TecDAX Top 2
Jenoptik
Performance KW 06/26: +3,75 %
Performance KW 06/26: +3,75 %
TecDAX Top 3
Elmos Semiconductor
Performance KW 06/26: +2,71 %
Performance KW 06/26: +2,71 %
TecDAX Top 4
Nordex
Performance KW 06/26: +2,61 %
Performance KW 06/26: +2,61 %
TecDAX Top 5
ATOSS Software
Performance KW 06/26: -9,03 %
Performance KW 06/26: -9,03 %
TecDAX Flop 1
Bechtle
Performance KW 06/26: -11,85 %
Performance KW 06/26: -11,85 %
TecDAX Flop 2
CANCOM SE
Performance KW 06/26: -12,04 %
Performance KW 06/26: -12,04 %
TecDAX Flop 3
SMA Solar Technology
Performance KW 06/26: -13,13 %
Performance KW 06/26: -13,13 %
TecDAX Flop 4
Nagarro
Performance KW 06/26: -16,31 %
Performance KW 06/26: -16,31 %
TecDAX Flop 5
Amgen
Performance KW 06/26: +12,80 %
Performance KW 06/26: +12,80 %
Dow Jones Top 1
3M
Performance KW 06/26: +12,48 %
Performance KW 06/26: +12,48 %
Dow Jones Top 2
Merck & Co
Performance KW 06/26: +10,60 %
Performance KW 06/26: +10,60 %
Dow Jones Top 3
Caterpillar
Performance KW 06/26: +10,42 %
Performance KW 06/26: +10,42 %
Dow Jones Top 4
Walmart
Performance KW 06/26: +10,11 %
Performance KW 06/26: +10,11 %
Dow Jones Top 5
IBM
Performance KW 06/26: -2,82 %
Performance KW 06/26: -2,82 %
Dow Jones Flop 1
Unitedhealth Group
Performance KW 06/26: -2,94 %
Performance KW 06/26: -2,94 %
Dow Jones Flop 2
Microsoft
Performance KW 06/26: -5,47 %
Performance KW 06/26: -5,47 %
Dow Jones Flop 3
Salesforce
Performance KW 06/26: -10,73 %
Performance KW 06/26: -10,73 %
Dow Jones Flop 4
Amazon
Performance KW 06/26: -11,45 %
Performance KW 06/26: -11,45 %
Dow Jones Flop 5
Arm Holdings
Performance KW 06/26: +19,86 %
Performance KW 06/26: +19,86 %
US Tech 100 Top 1
Old Dominion Freight Line
Performance KW 06/26: +18,07 %
Performance KW 06/26: +18,07 %
US Tech 100 Top 2
Western Digital
Performance KW 06/26: +16,16 %
Performance KW 06/26: +16,16 %
US Tech 100 Top 3
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 06/26: +13,21 %
Performance KW 06/26: +13,21 %
US Tech 100 Top 4
Amgen
Performance KW 06/26: +12,80 %
Performance KW 06/26: +12,80 %
US Tech 100 Top 5
Verisk Analytics
Performance KW 06/26: -17,86 %
Performance KW 06/26: -17,86 %
US Tech 100 Flop 1
CoStar Group
Performance KW 06/26: -17,91 %
Performance KW 06/26: -17,91 %
US Tech 100 Flop 2
Atlassian Registered (A)
Performance KW 06/26: -18,84 %
Performance KW 06/26: -18,84 %
US Tech 100 Flop 3
PayPal
Performance KW 06/26: -22,81 %
Performance KW 06/26: -22,81 %
US Tech 100 Flop 4
Thomson Reuters
Performance KW 06/26: -23,03 %
Performance KW 06/26: -23,03 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
DANONE
Performance KW 06/26: +8,65 %
Performance KW 06/26: +8,65 %
E-Stoxx 50 Top 2
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 06/26: +7,34 %
Performance KW 06/26: +7,34 %
E-Stoxx 50 Top 3
Air Liquide
Performance KW 06/26: +6,26 %
Performance KW 06/26: +6,26 %
E-Stoxx 50 Top 4
Koninklijke Ahold Delhaize
Performance KW 06/26: +6,17 %
Performance KW 06/26: +6,17 %
E-Stoxx 50 Top 5
Deutsche Bank
Performance KW 06/26: -6,70 %
Performance KW 06/26: -6,70 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Prosus Registered (N)
Performance KW 06/26: -7,94 %
Performance KW 06/26: -7,94 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Adyen Parts Sociales
Performance KW 06/26: -10,05 %
Performance KW 06/26: -10,05 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Wolters Kluwer
Performance KW 06/26: -11,13 %
Performance KW 06/26: -11,13 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 06/26: -11,47 %
Performance KW 06/26: -11,47 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Amrize
Performance KW 06/26: +8,65 %
Performance KW 06/26: +8,65 %
SMI Top 1
Nestle
Performance KW 06/26: +7,98 %
Performance KW 06/26: +7,98 %
SMI Top 2
Kuehne + Nagel International
Performance KW 06/26: +5,98 %
Performance KW 06/26: +5,98 %
SMI Top 3
Novartis
Performance KW 06/26: +5,79 %
Performance KW 06/26: +5,79 %
SMI Top 4
Geberit
Performance KW 06/26: +5,72 %
Performance KW 06/26: +5,72 %
SMI Top 5
Alcon
Performance KW 06/26: -3,45 %
Performance KW 06/26: -3,45 %
SMI Flop 1
Lonza Group
Performance KW 06/26: -3,77 %
Performance KW 06/26: -3,77 %
SMI Flop 2
Holcim
Performance KW 06/26: -6,64 %
Performance KW 06/26: -6,64 %
SMI Flop 3
UBS Group
Performance KW 06/26: -9,67 %
Performance KW 06/26: -9,67 %
SMI Flop 4
Partners Group Holding
Performance KW 06/26: -10,34 %
Performance KW 06/26: -10,34 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 06/26: +27,72 %
Performance KW 06/26: +27,72 %
ATX Top 1
voestalpine
Performance KW 06/26: +9,10 %
Performance KW 06/26: +9,10 %
ATX Top 2
Lenzing
Performance KW 06/26: +6,73 %
Performance KW 06/26: +6,73 %
ATX Top 3
Wienerberger
Performance KW 06/26: +5,69 %
Performance KW 06/26: +5,69 %
ATX Top 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 06/26: +5,06 %
Performance KW 06/26: +5,06 %
ATX Top 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 06/26: -1,51 %
Performance KW 06/26: -1,51 %
ATX Flop 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 06/26: -1,90 %
Performance KW 06/26: -1,90 %
ATX Flop 2
BAWAG Group
Performance KW 06/26: -2,10 %
Performance KW 06/26: -2,10 %
ATX Flop 3
DO & CO
Performance KW 06/26: -3,33 %
Performance KW 06/26: -3,33 %
ATX Flop 4
Andritz
Performance KW 06/26: -8,02 %
Performance KW 06/26: -8,02 %
ATX Flop 5
China Mengniu Dairy
Performance KW 06/26: +15,88 %
Performance KW 06/26: +15,88 %
Hang Seng Top 1
Haidilao International Holding
Performance KW 06/26: +13,61 %
Performance KW 06/26: +13,61 %
Hang Seng Top 2
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 06/26: +12,38 %
Performance KW 06/26: +12,38 %
Hang Seng Top 3
Li Auto Registered (A)
Performance KW 06/26: +11,84 %
Performance KW 06/26: +11,84 %
Hang Seng Top 4
Tingyi (Cayman Islands) Holding
Performance KW 06/26: +11,29 %
Performance KW 06/26: +11,29 %
Hang Seng Top 5
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 06/26: -7,59 %
Performance KW 06/26: -7,59 %
Hang Seng Flop 1
China Merchants Bank Registered (H)
Performance KW 06/26: -7,68 %
Performance KW 06/26: -7,68 %
Hang Seng Flop 2
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 06/26: -8,35 %
Performance KW 06/26: -8,35 %
Hang Seng Flop 3
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 06/26: -8,48 %
Performance KW 06/26: -8,48 %
Hang Seng Flop 4
Tencent
Performance KW 06/26: -9,26 %
Performance KW 06/26: -9,26 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte