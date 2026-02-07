München (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt.



"Die Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr", sagte die Münchner Ökonomieprofessorin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die jungen Menschen sind schneller im Arbeitsmarkt und arbeiten auch mehr Stunden als früher." Viele könnten sich ihr Studium gar nicht leisten, ohne zu arbeiten.





