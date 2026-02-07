Schnitzer
"Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"
"Die Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr", sagte die Münchner Ökonomieprofessorin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die jungen Menschen sind schneller im Arbeitsmarkt und arbeiten auch mehr Stunden als früher." Viele könnten sich ihr Studium gar nicht leisten, ohne zu arbeiten.
Die Wirtschaftsweise wandte sich auch gegen die Einschätzung, junge Menschen mieden das Risiko und strebten vermehrt in den Staatsdienst. "Von wegen. Die stehen bei uns nicht Schlange. In München wollen viele lieber zu BMW", sagte sie. Zugleich stellte Schnitzer den Beamtenstatus von Lehrern infrage. "Lehrer müssen nicht Beamte sein", sagte sie. "Professoren im Übrigen auch nicht."
