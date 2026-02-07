Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

MPLX LP ist ein führendes Midstream-Unternehmen in den USA, spezialisiert auf den Transport und die Lagerung von Erdöl und Erdgas. Es profitiert von einer starken Verbindung zu Marathon Petroleum und bietet umfassende Logistiklösungen. Hauptkonkurrenten sind Enterprise Products Partners und Kinder Morgan. MPLX's strategische Partnerschaften und umfangreiche Infrastruktur bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Dividenden & passives Einkommen: Mit MPLX nachhaltige Einkommensströme aufbauen

MPLX gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,32 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,06 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in MPLX investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +136,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

MPLX verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,78 %.

Mit +7,78 % Dividendenrendite bietet MPLX ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,32 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen MPLX für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,78 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,06.

MPLX weißt eine Marktkapitalisierung von 48,23 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.