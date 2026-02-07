Einkommen mit Aktien
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Eine Rendite von +7,78 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
MPLX LP ist ein führendes Midstream-Unternehmen in den USA, spezialisiert auf den Transport und die Lagerung von Erdöl und Erdgas. Es profitiert von einer starken Verbindung zu Marathon Petroleum und bietet umfassende Logistiklösungen. Hauptkonkurrenten sind Enterprise Products Partners und Kinder Morgan. MPLX's strategische Partnerschaften und umfangreiche Infrastruktur bieten einen Wettbewerbsvorteil.
Dividenden & passives Einkommen: Mit MPLX nachhaltige Einkommensströme aufbauen
MPLX gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,32 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,06 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in MPLX investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +136,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
MPLX verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,78 %.
Mit +7,78 % Dividendenrendite bietet MPLX ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,32 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen MPLX für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,78 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,06.
MPLX weißt eine Marktkapitalisierung von 48,23 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
MPLX Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.02.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MPLX Aktie. Mit einer Performance von -0,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,78 %, eine Investition von etwa 38.561€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|4,31
|+9,17 %
|+7,78 %
|2025
|3,948
|+12,57 %
|+7,71 %
|2024
|3,507
|+10,46 %
|+8,28 %
|2023
|3,175
|+9,86 %
|+8,99 %
|2022
|2,89
|0,00 %
|+8,63 %
Warum MPLX für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +7,78 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,32 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,06
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
MPLX Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,45 %
|1 Monat
|+7,22 %
|3 Monate
|+10,89 %
|1 Jahr
|+4,61 %
Informationen zur MPLX Aktie
Es gibt 1 Mrd. MPLX Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,23 Mrd. € wert.
MPLX Aktie jetzt kaufen?
Ob die MPLX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MPLX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.