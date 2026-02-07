Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Helvetia Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,67 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Helvetia Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +148,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Helvetia Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,68 %. Mit +3,68 % Dividendenrendite bietet Helvetia Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,06 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Helvetia Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,68 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,67. Helvetia Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 21,32 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Helvetia Holding ist ein bedeutender Akteur im europäischen Versicherungsmarkt, der durch digitale Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen hervorsticht.

Helvetia Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Helvetia Holding Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,68 %, eine Investition von etwa 326.087€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2025 6,70 +6,35 % +3,68 % 2024 6,30 +6,78 % +4,88 % 2023 5,90 +7,27 % +4,52 % 2022 5,50 0,00 % +4,46 %

Warum Helvetia Holding für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,68 %

Stetiges Dividendenwachstum: +5,06 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 18,67

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Helvetia Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,47 % 1 Monat -5,43 % 3 Monate -0,97 % 1 Jahr +25,78 %

Informationen zur Helvetia Holding Aktie

Es gibt 99 Mio. Helvetia Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,32 Mrd. € wert.

Helvetia Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Helvetia Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Helvetia Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.