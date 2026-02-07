Starke Ausschüttungen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Helvetia Holding ist ein bedeutender Akteur im europäischen Versicherungsmarkt, der durch digitale Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen hervorsticht.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Helvetia Holding nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Helvetia Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+5,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,67 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Helvetia Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +148,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Helvetia Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 21,32 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Helvetia Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.02.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Helvetia Holding Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,68 %, eine Investition von etwa 326.087€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|6,70
|+6,35 %
|+3,68 %
|2024
|6,30
|+6,78 %
|+4,88 %
|2023
|5,90
|+7,27 %
|+4,52 %
|2022
|5,50
|0,00 %
|+4,46 %
Warum Helvetia Holding für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,68 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +5,06 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 18,67
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Helvetia Holding Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,47 %
|1 Monat
|-5,43 %
|3 Monate
|-0,97 %
|1 Jahr
|+25,78 %
Informationen zur Helvetia Holding Aktie
Es gibt 99 Mio. Helvetia Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,32 Mrd. € wert.
Helvetia Holding Aktie jetzt kaufen?
