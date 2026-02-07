    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelvetia Holding AktievorwärtsNachrichten zu Helvetia Holding

    Starke Ausschüttungen

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Starke Ausschüttungen - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
    Foto: adobe.stock.com

    Helvetia Holding ist ein bedeutender Akteur im europäischen Versicherungsmarkt, der durch digitale Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen hervorsticht.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Helvetia Holding nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Helvetia Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,67 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Helvetia Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +148,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Helvetia Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,68 %.
    Mit +3,68 % Dividendenrendite bietet Helvetia Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,06 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Helvetia Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,68 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,67.
    Helvetia Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 21,32 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Helvetia Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Helvetia Holding Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,68 %, eine Investition von etwa 326.087 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 6,70 +6,35 % +3,68 %
    2024 6,30 +6,78 % +4,88 %
    2023 5,90 +7,27 % +4,52 %
    2022 5,50 0,00 % +4,46 %

    Warum Helvetia Holding für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,68 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +5,06 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 18,67
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Helvetia Holding

    0,00 %
    +0,47 %
    -5,43 %
    -0,97 %
    +25,78 %
    +89,82 %
    +148,29 %
    +137,65 %
    +624,32 %
    ISIN:CH0466642201WKN:A2PKFK

    Helvetia Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,47 %
    1 Monat -5,43 %
    3 Monate -0,97 %
    1 Jahr +25,78 %

    Informationen zur Helvetia Holding Aktie

    Es gibt 99 Mio. Helvetia Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,32 Mrd. € wert.

    Helvetia Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Helvetia Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Helvetia Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Ausschüttungen Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie? Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     