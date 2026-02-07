    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanvin Group Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Lanvin Group Holdings
    MondeVita schließt die Übernahme von Caruso ab

    Foto: adobe.stock.com

    ITTIKAR, die auf KI basierende Handelsbank der Mondevo Group, fungiert als exklusiver Berater und setzt eigene künstliche Intelligenz bei der Due-Diligence-Prüfung und Ausführung ein

    ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate und MAILAND, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MondeVita, die Lifestyle- und Luxusabteilung der Mondevo Group, gab heute den Abschluss der Übernahme von Raffaele Caruso S.p.A. von der Lanvin Group bekannt. Die Transaktion wurde über MondeVita Italy S.r.l. abgewickelt und etabliert Caruso als Grundpfeiler der Luxusplattform von MondeVita. Caruso wurde 1964 in Soragna (Parma) gegründet und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von luxuriöser Herrenmode. Mehr als 450 Fachkräfte verbinden altehrwürdige Handwerkskunst mit modernen Produktionstechniken und beliefern weltweit führende Modehäuser und über die Marke Caruso – ein kuratiertes Netz der besten Herrenmodehäuser der Welt. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 35 Millionen Euro.

    Mondevo Group Logo

    Die Rolle von ITTIKAR
    ITTIKAR, die auf KI basierende Handelsbank der Mondevo Group, die sich auf Family Offices spezialisiert hat, fungierte während der gesamten Transaktion als exklusiver Berater. Entwickelt wurde ITTIKAR von MondovoTech, der internen Technologieabteilung der Gruppe, der mehr als 40 KI-Ingenieure in Singapur angehören. ITTIKAR setzte proprietäre KI-Agenten ein, um eine umfassende Due Diligence in den Bereichen Finanzberichte, Unternehmensführung, Immobilien, Steuern, Personal und Handelsverträge durchzuführen.

    Hunderte von Dokumenten wurden mit einer Geschwindigkeit, Tiefe und Konsistenz analysiert, die die Entscheidungsfindung und die Effizienz der Ausführung wesentlich verbesserte. Die Caruso-Transaktion dient als Proof-of-Concept für das Modell von ITTIKAR und zeigt, wie eine KI-native Architektur das traditionelle Merchant Banking bei komplexen, grenzüberschreitenden Akquisitionen sinnvoll ergänzen kann.

    Kommentare der Geschäftsleitung
    Hussam Otaibi, Gründer der Mondevo Group, kommentiert: „Caruso verkörpert alles, wofür MondeVita steht: authentisches Erbe, Handwerkskunst von Weltklasse und eine starke nationale Identität mit globaler Resonanz. Das Besondere an dieser Transaktion ist die Rolle von ITTIKAR. Von der Due Diligence bis hin zur Ausführung ermöglichten unsere KI-Fähigkeiten ein Maß an analytischer Tiefe und Geschwindigkeit, das mit konventionellen Ansätzen nicht zu erreichen gewesen wäre. Dies ist die Zukunft der Geschäftsabwicklung für Family Offices."

