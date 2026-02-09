AMD, Broadcom und TSMC mit 19,5% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Wer nun eine Investition in diese Aktien in diese Werte in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei einem Kursrückgang der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Obwohl die Aktienkurse der Halbleiterwerte zuletzt kräftig korrigierten, konnten Anleger mit diesen Aktien in den vergangenen 12 Monaten kräftige Kursgewinne erzielen. Während die in New York gelisteten ADRs auf die Taiwan Semiconductor Manifacturing Co (TSMC) im genannten Zeitraum um 47 und die Broadcom-Aktie um 48 Prozent zulegen konnten, sprang der Aktienkurs der AMD-Aktie sogar um 94 Prozent nach oben.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 19,50% Crédit Agricole Protect Pro Halbleiter 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 19,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

19,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 3.3.26 festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Euro Halbleiter 26–267Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 3.3.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 19,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 10.3.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 19,50% Crédit Agricole Protect Pro Halbleiter 26–27-Anleihe, fällig am 10.3.27, ISIN: DE000A4PVAF3, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Halbleiter 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen hohen Bruttoertrag von 19,50 Prozent, wenn keine der drei Halbleiterwerte in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.