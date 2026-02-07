Plattformen und Logistik sortieren die Lieferketten in Ostafrika neu

Das Wachstum bei Fast Moving Consumer Goods in Ostafrika wird häufig mit Urbanisierung und einer wachsenden Mittelschicht erklärt. Entscheidend ist jedoch, dass sich die Struktur der Versorgung verändert.

In Kenia, Tansania und Äthiopien ist der Kleinsthandel weiterhin der dominante Absatzkanal. Damit bleibt FMCG weniger ein klassisches Marken- und Regalplatzgeschäft wie in Europa, sondern vor allem ein Verfügbarkeits- und Kostenproblem entlang der Distribution. Wer Waren regelmäßig in die vielen kleinen Verkaufsstellen bringt und Zahlungs- und Kreditlogiken beherrscht, hat einen strukturellen Vorteil.

Was Ostafrika von Europa unterscheidet

In Europa wird FMCG stark durch zentralisierte Beschaffung, hohe Handelskonzentration, standardisierte Prozesse und relativ stabile Logistik geprägt. In Ostafrika ist das System fragmentierter. Viele Verbraucher kaufen in kleinen Einheiten, häufig in unmittelbarer Wohnnähe, und die Nachfrage ist stärker von kurzfristiger Liquidität und saisonalen Ausschlägen geprägt. Das erklärt die Bedeutung kleiner Packungsgrößen und die hohe Frequenz von Nachlieferungen. Zugleich ist Working Capital entlang der Kette ein Engpass: Kreditbeziehungen zwischen Distributoren, Großhändlern und Kleinhändlern sind in vielen Kategorien Teil des Marktes.

Regionale Knotenpunkte und Abhängigkeiten

Lieferketten werden in Ostafrika stark durch Häfen und Korridore bestimmt. In Kenia ist Mombasa das zentrale Eingangstor, das über den Northern Corridor auch in die Region wirkt. In Tansania ist Dar es Salaam der wichtigste Umschlagpunkt, mit Verbindungen in den Binnenraum über den Central Corridor. Äthiopien ist durch die starke Abhängigkeit vom Djibouti-Korridor besonders sensitiv gegenüber Störungen, Kostenanstiegen und längeren Lead Times. Diese Abhängigkeiten wirken direkt auf Preise und Verfügbarkeit, insbesondere bei importierten Konsumgütern und Vorprodukten.

Die Rolle digitaler Plattformen

Der wichtigste Digitaltrend in Ostafrika ist weniger der Endkunden-E-Commerce als die Digitalisierung der Belieferung des Kleinsthandels. B2C-Plattformen und Lieferdienste sind in großen Städten sichtbar, ihre Reichweite bleibt aber im Verhältnis zum Gesamtmarkt begrenzt. Größer ist der Effekt von B2B-Plattformen, die Bestellungen kleiner Läden bündeln, Lieferungen koordinieren und zunehmend Finanzierung integrieren. Für Hersteller und Distributoren entstehen dadurch bessere Daten zur Nachfrage nach Produkt, Ort und Zeitpunkt. Das erleichtert Sortimentsteuerung, Routenplanung und Promotion-Management und reduziert in der Regel Stockouts sowie unnötige Zwischenstufen.