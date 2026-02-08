    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    wO Heimspiel

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Henkel greift zu: Warum die Stahl-Übernahme Anleger elektrisiert

    Henkel übernimmt den niederländischen Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro. Auch BASF und Clariant verkaufen Anteile. Der Deal befeuert die Konsolidierungsfantasie – schafft die Henkel-Aktie jetzt die Wende?

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel kauft Stahl für 2,1 Mrd. Euro zur Stärkung.
    • BASF und Clariant verkaufen Anteile an Stahl Holdings.
    • Henkel-Aktie steigt, Analysten sehen Gewinnpotenzial.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    wO Heimspiel - Henkel greift zu: Warum die Stahl-Übernahme Anleger elektrisiert
    Foto: Wolf von Dewitz - dpa

    Henkel setzt in einem schwierigen Branchenumfeld auf Zukäufe: Der Düsseldorfer Konzern will den niederländischen Spezialbeschichtungshersteller Stahl Holdings BV für 2,1 Milliarden Euro (rund 2,5 Milliarden US-Dollar) vom französischen Investmentunternehmen Wendel übernehmen. Mit dem Schritt soll vor allem die Sparte Adhesive Technologies gestärkt werden, wie Henkel-Chef Carsten Knobel betonte.

    Die DZ Bank stuft den Zukauf als strategisch sinnvoll ein und bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie mit einem fairen Wert von 88 Euro. Der Kaufpreis erscheine angesichts des margenstarken und kapitalarmen Geschäftsmodells angemessen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Henkel KGaA Vz!
    Short
    85,00€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    74,72€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stahl ist auf Spezialbeschichtungen für flexible Materialien spezialisiert und bedient unter anderem Kunden aus der Automobil-, Mode- und Verpackungsindustrie. Das Unternehmen ergänzt das bestehende Adhesive-Technologies-Portfolio von Henkel sowohl technologisch als auch kundenseitig. Besonders attraktiv: Die EBIT-Marge von Stahl liegt bereits über dem Niveau der Klebstoffsparte von Henkel und könnte inklusive Synergien mittelfristig auf rund 20 Prozent steigen.

    Die Henkel-Aktie bleibt aktuell auf der Überholspur, seit Jahresbeginn beträgt das Kursplus rund 15 Prozent. Nach dem Kurssturz im März 2025 wittern Anleger wieder Morgenluft. Damals hatte eine Kombination aus einem schwachen Jahresabschluss 2024 und der Warnung vor einem schwierigen Start ins Jahr 2025 das Vertrauen der Anleger massiv erschüttert.

    Mit der Übernahme von Stahl wollen die Düsseldorfer endlich die Wende schaffen. Aus Analystensicht birgt die Transaktion das Potenzial, die Gewinnschätzungen für Henkel im Zeitraum bis 2027 um durchschnittlich rund fünf Prozent pro Jahr anzuheben. Zudem verfügt der Konzern dank hoher Eigenkapitalquote und Netto-Cash-Position über ausreichend finanziellen Spielraum, um seine Abhängigkeit vom zyklischeren Konsumgeschäft weiter zu reduzieren.

    Henkel VZ

    +1,17 %
    +9,45 %
    +14,18 %
    +12,48 %
    -6,77 %
    +20,65 %
    -9,41 %
    -18,82 %
    +2.341,18 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843

    Genau hier zeigt sich jedoch die strukturelle Dissonanz im Konzern: Während Adhesive Technologies seit mehreren Quartalen ein stabiles Mengenwachstum verzeichnet und mit Margen von über 17 Prozent überzeugt, bleibt der Bereich Consumer Brands der Unsicherheitsfaktor. Zwar kehrte das Konsumgeschäft im dritten Quartal 2025 erstmals wieder zum Mengenwachstum zurück, doch Preisdruck, Handelsmarken-Konkurrenz und ein verhaltenes Konsumklima belasten weiterhin die Visibilität.

    Der Kapitalmarkt blickt daher weniger auf die solide Entwicklung der Industrie-Sparte als vielmehr auf die Frage, ob Consumer Brands nachhaltig stabilisiert werden kann. Kurzfristig könnten positive Volumen- und Preissignale im vierten Quartal dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren zu stärken. Bewertungsseitig bleibt Henkel aus Sicht der DZ Bank attraktiv: Im Branchenvergleich wird die Aktie mit deutlichen Abschlägen gehandelt – trotz robuster Cashflows und wachsender strategischer Qualität im Portfolio.

    Bemerkenswert: Nicht nur Wendel verkauft. Auch die Minderheitsaktionäre BASF und Clariant stoßen ihre Beteiligungen ab. Beide Unternehmen halten zusammen mehr als 30 Prozent an Stahl. Damit wechselt der Spezialist komplett den Besitzer.

    Wendel hatte einen Verkauf von Stahl schon länger geprüft. Bereits im November 2024 wurde berichtet, dass Berater für einen möglichen Ausstieg an Bord seien. Stahl beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und liefert Beschichtungen für Anwendungen in Autoindustrie, Mode und Verpackungen. Wachstum kam zuletzt auch über Zukäufe – darunter Geschäftsteile von BASF und Clariant aus dem Bereich Lederchemie.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 79,68EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,66, was eine Steigerung von +4,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wO Heimspiel Henkel greift zu: Warum die Stahl-Übernahme Anleger elektrisiert Henkel übernimmt den niederländischen Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro. Auch BASF und Clariant verkaufen Anteile. Der Deal befeuert die Konsolidierungsfantasie – Wendel legt an der Börse kräftig zu.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     