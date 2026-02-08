Wenn Produktinnovation die Konsumflaute besiegt 🧸

Während weite Teile der Konsumgüterbranche in der DACH-Region unter einer deutlichen Kaufzurückhaltung leiden, lieferte tonies am Donnerstag vorläufige Zahlen für 2025 ab, die eine bemerkenswerte Resilienz zeigen. Das Unternehmen hat nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern das obere Ende seiner Prognose erreicht. Zugleich hat das Management sehr erfolgreich die Herausforderungen rund um die US-Zölle gemeistert.

𝗗𝗔𝗖𝗛-𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻: Wachstum gegen den Trend

Besonders beachtlich: In der vermeintlich „gesättigten“ DACH-Region beschleunigte tonies das Umsatzwachstum auf 16% (VJ: 11%). Dass sich tonies der allgemeinen Konsumschwäche entziehen kann, liegt m.E. primär am erfolgreichen Launch der Toniebox 2. Diese fungiert als massiver Upgrade-Katalysator innerhalb der bestehenden Nutzerbasis und beweist die Preissetzungsmacht der Marke.

𝗡𝗼𝗿𝗱𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮: Vom Wachstumstreiber zum Größten Markt

Die Internationalisierungsstrategie greift voll: Mit einem währungsbereinigten Wachstum von 40% ist Nordamerika nun mit 276 Mio. EUR Umsatz offiziell der größte Markt der Gruppe. Bemerkenswert ist dabei die operative Hebelwirkung:

▶️ Gruppenumsatz: 630 Mio. EUR (+31% bzw. +36% cc).

▶️Profitabilität: Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf rund 8,5% – das obere Ende der Guidance (6,5-8,5%).

𝗗𝗮𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹 𝗮𝗹𝘀 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁ä𝘁𝘀𝗻𝗮𝗰𝗵𝘄𝗲𝗶𝘀

Ein Unternehmen in der Konsumgüterbranche zeigt seine wahre Stärke im Weihnachtsgeschäft. Ein Q4-Wachstum von währungsbereinigt 39% unterstreicht die enorme Zugkraft der Marke rund um den Black Friday. tonies ist es gelungen, trotz der Einführung der bisher größten Produktinnovation (Toniebox 2) die Margen weiter auszubauen – ein Zeugnis für die fundamentale Resilienz des Geschäftsmodells.

Die Börse honorierte die Zahlen mit einem Wochenplus von 7,9%.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

tonies beweist eindrucksvoll, dass ein starkes Ökosystem makroökonomische Schwächen kompensieren kann. Die Kombination aus Hardware-Innovation und der daraus resultierenden Nachfrage nach margenstarken Inhalten schafft eine planbare Umsatzbasis, die im aktuellen Umfeld selten ist. tonies bleibt ein Paradebeispiel für einen Small Cap, der den Übergang von einer lokalen Erfolgsgeschichte zu einer globalen, profitablen Plattform konsequent vollzieht.

