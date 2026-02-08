Mit CES 2026 Innovation Award ausgezeichneter iGarden M1 Pro Max erster bionischer Dual-Vision-Poolreiniger der Welt

SHENZHEN, China, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nach seiner Auszeichnung mit dem CES 2026 Innovation Award wurde der iGarden M1 Pro Max heute offiziell weltweit auf den Markt gebracht und setzt als weltweit erster bionischer Dual-Vision-Poolreiniger einen neuen technischen Maßstab. Dieses Vorzeigegerät geht über die blinde Zufallsnavigation älterer Poolroboter hinaus, indem es ein biomimetisches Dreieck aus „Auge", „Gehirn" sowie „Körper" bildet. Diese architektonische Neuausrichtung ermöglicht dem M1 Pro Max, Tiefeninformationen zu erfassen, intelligente Entscheidungen zu treffen sowie anspruchsvolle Reinigungsaufgaben mit einem Grad an Autonomie auszuführen, der die Kategorie neu definiert.

Der Hauptvorteil des Poolreinigers liegt in seinem biomimetischen Dual-Vision-System. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren nutzt dieses System das Parallaxenprinzip, um echte 3D-Tiefendaten zu generieren und so Treppen, Abhänge und sogar Sonnenbänke in nur 40 cm flachem Wasser präzise zu identifizieren. Diese visuellen Daten speisen das Vision Intelligence System und steuern das branchenweit erste KI-Zielsystem. Erkennt das System nach mehreren Durchläufen in derselben Zone weiterhin Schmutz, schaltet es automatisch in den Turbomodus und aktiviert sofort die dreifache Saugleistung (300 %), um selbst hartnäckigste Verschmutzungen in der Extremzone zu entfernen.

Diese Tiefenreinigungsfunktion wird durch die zertifizierte Dual-System-Architektur ermöglicht. Der M1 Pro Max erreicht eine extralange Laufzeit von 10 Stunden, unterstützt durch ein High-Energy-Batteriesystem sowie den iGarden AI-Inverter 2.0. Dieser intelligente Wechselrichter passt die Leistung an die jeweilige Aufgabe an und stellt sicher, dass die Energie für das Dual-Force Flow System optimiert wird, das eine massive Welle an dauerhaftem Unterdruck für hervorragende Haftung erzeugt. In Kombination mit einem KI-Timer, der 21 Tage wartungsfreien Betrieb ermöglicht der M1 Pro Max ein wirklich „gedankenfreies Leben".

Das Nutzererlebnis ist auf minimale Interaktion und maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Gerät löst die „Sorge ums Wiederfinden" mit der One-Touch-Waterline-Return-Funktion, die eine sonarbasierte Kommunikation für eine sofortige Reaktion nutzt. Die Wartung ist ebenso mühelos. Der 4,5-Liter-Schmutzbehälter mit hoher Kapazität sowie das zweistufige Filtersystem sind so konstruiert, dass sie nicht verstopfen und auch bei voller Kammer eine Reinigungsleistung auf Profi-Niveau aufrechterhalten.