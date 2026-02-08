DeFi Technologies und Valour kooperieren mit MERGE und richten das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo aus

DeFi Technologies und Valour haben sich mit MERGE zusammengetan und werden am 16. März 2026 das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo im Rahmen einer der führenden Krypto- und Fintech-Konferenzen Lateinamerikas ausrichten.





Das Programm von São Paulo umfasst drei zentrale Programmpunkte an bedeutenden Veranstaltungsorten : das kuratierte Symposium (16. März), ein ausschließlich auf Einladung zugängliches institutionelles Treffen im Theatro Municipal (17. März) und die Hauptkonferenz MERGE im WTC São Paulo (18.–19. März), bei der auch DeFi/Valour auf der Hauptbühne zu sehen sind.





: das kuratierte Symposium (16. März), ein ausschließlich auf Einladung zugängliches institutionelles Treffen im (17. März) und die Hauptkonferenz MERGE im (18.–19. März), bei der auch DeFi/Valour auf der Hauptbühne zu sehen sind. Die Veranstaltung baut auf der im Dezember 2025 erfolgten Expansion von Valour nach Brasilien auf, einschließlich B3-notierter ETPs und DEFT31 BDRs, und unterstreicht das langfristige Engagement für brasilianische und lateinamerikanische institutionelle Anleger, wobei eine weitere Zusammenarbeit für MERGE Madrid im Oktober 2026 geplant ist.

TORONTO, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") überbrückt, gibt eine strategische Partnerschaft mit MERGE bekannt, einer der führenden Konferenzen Lateinamerikas an der Schnittstelle von Krypto, Fintech und finanzieller Innovation. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DeFi Technologies am 16. März 2026 das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo ausrichten.

MERGE erwartet mehr als 5000 Teilnehmer, bietet vier Bühnen mit über 300 Referenten und bringt Führungskräfte aus dem gesamten Krypto- sowie Fintech-Ökosystem zusammen, darunter Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger und Finanzinstitute. Die Konferenz wird in englischer sowie in portugiesischer Sprache abgehalten und zieht ein starkes internationales Publikum aus Lateinamerika, Europa und den Vereinigten Staaten an.

Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine hochwertige Reihe von Präsenzveranstaltungen und beleuchtet die Auswirkungen digitaler Vermögenswerte, realer Vermögenswerte (RWA), Blockchain, Quantentechnologien sowie künstlicher Intelligenz auf Privat-, institutionelle und staatliche Märkte. Die Ausgabe in São Paulo wird sich mit der praktischen Umsetzung, der Marktinfrastruktur, der regulatorischen Entwicklung und der Investitionsinnovation befassen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Möglichkeiten liegt.