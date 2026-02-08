TCL bereichert die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina für Fans und Athleten und inspiriert das Publikum weltweit mit der Vision „It's Your Greatness"

MAILAND, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führendes Technologieunternehmen und weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, feierte die Eröffnung der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 mit dem Start seiner Kampagne „It's Your Greatness" und der Einweihung seiner kreativen Ausstellung „TCL Edelweiss Land" auf der Piazza Duca d'Aosta vor dem Mailänder Hauptbahnhof. An der Eröffnung am 5. Februar nahmen wichtige Gäste teil, darunter Kirsty Coventry, Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, Kevin Wang, Geschäftsführer von TCL Technology, und Dr. Yan, technischer Direktor von TCL Technology und technischer Direktor von TCL CSOT.

Die Initiative kommt zu einer Zeit, in der Technologiepartner für globale Sportereignisse immer wichtiger werden und Marken eine immer wichtigere Rolle in der Infrastruktur spielen, die hinter der Durchführung und dem Erlebnis der Olympischen Spiele steht.

TCL ist fest davon überzeugt, dass Sport die Kraft besitzt, Menschen über Kulturen und Generationen hinweg zu inspirieren und zusammenzubringen. Die Welt bereitet sich gemeinsam auf die Olympischen Winterspiele vor, und die Kampagne „It's Your Greatness" von TCL soll die Menschen dazu ermutigen, ihre eigene Größe zu entdecken – ganz im Sinne des offiziellen Mottos der Veranstaltung „IT's your vibe". Die Technologie von TCL wird während der gesamten Veranstaltung das Erlebnis der Fans verändern, Komfort und Vernetzung bieten, damit die Athleten ihre besten Leistungen erbringen können, und Zuschauer und Communities auf der ganzen Welt begeistern, um zu Höchstleistungen zu inspirieren.

TCL wird Millionen von Fans helfen, die Olympischen Winterspiele vor Ort und weltweit zu genießen, indem es den Olympic Broadcasting Services (OBS) Fernsehgeräte, digitale Beschilderung und technische Unterstützung zur Verfügung stellt, damit die Medien im International Broadcasting Centre Milano Cortina 2026 einem weltweiten Publikum präsentieren können. Das „Bildschirmuniversum" von TCL und andere Innovationen wie KI-fähige Klimaanlagen werden ebenfalls in einem TCL-Bereich im Olympischen Dorf in Mailand zu sehen sein und zeigen, wie die Technologie den Fans mehr Auswahlmöglichkeiten denn je bietet, um die Olympischen Winterspiele zu genießen.