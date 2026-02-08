    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWayland Group AktievorwärtsNachrichten zu Wayland Group
    ANKÜNDIGUNG DER ANHÖRUNG ZUR GENEHMIGUNG DES VERGLEICHS - KURZFASSUNG - WAYLAND GROUP CORP., SCOTT LANGILLE, GERHARD MÜLLER, PAUL PATHAK, ERIC SILVER, MICHAEL STEIN, JOHN DOES 1-3, CANACCORD GENUITY CORP. UND RF SECURITIES CLEARING LP (FRÜHER BEKANNT ALS
    Lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig, da er Ihre Rechte beeinflussen kann

    Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit Ausnahme der ausgeschlossenen Personen1, unabhängig von ihrem Wohnsitz oder Sitz, die am oder nach dem 13. Dezember 2017 Stammaktien, Anteile und Optionsscheine von Wayland Group Corp. und Maricann Group Corp. gekauft oder anderweitig erworben haben und zum Handelsschluss am 2. August 2019 einige oder alle dieser Wertpapiere hielten (die „Sammelklägergruppe" oder „Sammelkläger")

    TORONTO, 6. Februar 2026 /CNW/ - 

    ZWECK DIESER BEKANNTMACHUNG

    Sammelklagen, die im Namen von Sammelklägern erhoben wurden, sind bis zur Genehmigung durch den Ontario Superior Court of Justice („Court") beigelegt worden. Diese Mitteilung informiert die Mitglieder der Sammelklägergruppe über die Anhörung zur Genehmigung des Vergleichs (wie unten definiert) und darüber, wie sie sich von den Klagen abmelden oder Einspruch gegen den vorgeschlagenen Vergleich erheben können.

    DIE TATSACHEN 

    Diese Mitteilung informiert die Mitglieder der Sammelklägergruppe über den vorgeschlagenen Vergleich in drei Aktionärssammelklagen, die vor dem Gericht eingereicht wurden: (i) Marco Stajic, Mordecai Bobrowsky und Kyle Yamamura gegen Wayland Group Corp. und Benjamin Ward, Court File No. CV-21-00665194-00CP (die „Wayland-Klage"); (ii) Marko Stajic gegen. Scott Langille, Gerhard Muller, Paul Pathak, Eric Silver, Michael Stein und John Does 1-3, Court File No. CV-22-00687490-00CP (die „Stajic-Klage"); und (iii) Michaël Bordeleau-Tassile v. Canaccord Genuity Corp, und GMP Securities L.P., Court File No. CV-23-00693650-00CP (die „Bordeleau-Tassile-Klage" und zusammen mit der Wayland-Klage und der Stajic-Klage die „-Klagen"). Berger Montague (Canada) PC („Class Counsel") vertritt die vorgeschlagene Sammelklägergruppe in allen drei Klagen.

    Kopien der Klageschriften für jede der Klagen sowie andere rechtliche Dokumente im Zusammenhang mit den Klagen können unter folgender Adresse abgerufen werden: https://bergermontague.com/cases/wayland-group-corp/.

    VORSCHLAG FÜR EINEN VERGLEICH MIT DEN VERGLEICHSBEKLAGTEN 

    Die Kläger in den Klagen haben einen Vergleichsvorschlag mit den Beklagten in der Stajic-Klage, den Beklagten in der Bordeleau-Tassile-Klage und mit dem Beklagten Wayland, durch seinen Prozessbevollmächtigten, in der Wayland-Klage (zusammen die „Vergleichsbeklagten") abgeschlossen. Der vorgeschlagene Vergleich bezieht sich nicht auf den Beklagten Benjamin Allan Ward („Ward").

    Seite 1 von 3 




