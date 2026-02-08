Silberpreis stürzt um 30%: Anleger in Aufruhr – Was jetzt kommt?
Der Silbermarkt hat in der vergangenen Woche eine dramatische Wendung erlebt, die Anleger in große Unsicherheit gestürzt hat. Nachdem der Silberpreis zu Jahresbeginn ein Rekordhoch erreicht hatte, fiel er am Freitag um fast 30 Prozent und erlebte in den folgenden Tagen einen weiteren Rückgang von etwa 19 Prozent. Aktuell liegt der Preis bei rund 72 US-Dollar pro Feinunze. Analysten der UBS führen den Kurssturz auf eine allgemeine Risikoaversion zurück, während sie betonen, dass die fundamentalen Daten des Marktes weiterhin stabil sind. Die Bank warnt jedoch vor der extremen Volatilität, die kurzfristige Positionierungen riskant macht.
Die einmonatige Volatilität des Silberpreises hat die 100-Prozent-Marke überschritten, was auf erhebliche Preisschwankungen in naher Zukunft hindeutet. UBS-Analysten sehen Schwierigkeiten für Silber, sich über 85 US-Dollar pro Unze zu halten, ohne anhaltende Investitionsnachfrage. Seit Jahresbeginn gab es bereits elf Kursbewegungen von mindestens 5 Prozent in beide Richtungen. Die UBS empfiehlt daher, langfristige Engagements in Silber auf dem aktuellen Niveau zu vermeiden, sieht jedoch die langfristigen Fundamentaldaten als intakt an. Niedrigere Zinsen, Sorgen um die globale Verschuldung und die Abwertung des US-Dollars könnten die Preise in den kommenden Jahren wieder ansteigen lassen.
Die Bank prognostiziert ein Marktdefizit von fast 300 Millionen Unzen für 2023, wobei die Investitionsnachfrage voraussichtlich 400 Millionen Unzen übersteigen wird. Gleichzeitig könnte ein Anstieg der Preise den industriellen Verbrauch von Silber einschränken. In der aktuellen Marktsituation bieten die hohen Optionspreise Anlegern die Möglichkeit, Einkommen zu generieren, indem sie auf einen Preisboden setzen.
Technische Analysen deuten darauf hin, dass der Boden bei etwa 62 US-Dollar pro Feinunze liegen könnte, während einige Experten sogar einen Rückgang auf 60 US-Dollar prognostizieren. Langfristig wird ein Kursziel von 134 US-Dollar pro Unze bis März 2027 erwartet, da Silber in vielen industriellen Anwendungen, wie Solarenergie und Elektronik, eine wichtige Rolle spielt. Trotz der strukturellen Unterstützung für den Silberpreis bleibt das aktuelle Marktvertrauen aufgrund der jüngsten Entwicklungen fragil.
Insgesamt zeigt sich, dass die Marktteilnehmer angesichts der turbulenten Preisbewegungen vorsichtig agieren, während die Unsicherheit über die zukünftige Preisentwicklung anhält.
Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 77,47USD auf Ariva Indikation (06. Februar 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.
