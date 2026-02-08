    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon-Aktie: Rückgang nach Quartalszahlen – Analysten bleiben optimistisch!

    Amazon-Aktie: Rückgang nach Quartalszahlen – Analysten bleiben optimistisch!
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Die Amazon-Aktie erlebte nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen einen starken Rückgang im nachbörslichen Handel, was auf die Anhebung der Kapitalausgabenprognose für 2026 auf etwa 200 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist. Diese Entscheidung sorgte für Besorgnis unter den Anlegern, da sie negative Auswirkungen auf den freien Cashflow (FCF) befürchten. Trotz dieser kurzfristigen Unsicherheiten bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz (KI).

    Analysten führender Wall-Street-Banken haben ihre Kursziele für die Amazon-Aktie angepasst, jedoch die überwiegende Mehrheit behält ein positives Rating bei. Citi beispielsweise hat das „Kaufen“-Rating beibehalten, das Kursziel jedoch von 320 auf 265 US-Dollar gesenkt, was ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent impliziert. Die Bank hebt die starke Nachfrage nach Amazon Web Services (AWS hervor) und sieht positive Trends im E-Commerce.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    196,30€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    222,97€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bernstein hat ebenfalls das „Outperform“-Rating mit einem Kursziel von 265 US-Dollar beibehalten, jedoch auf 300 US-Dollar gesenkt. Die Analysten sind der Meinung, dass die hohen Investitionen und die schwache Umsatzprognose für das erste Quartal nicht ausreichen, um die aktuellen Kapitalausgaben zu rechtfertigen. Bank of America bleibt mit einem „Kaufen“-Rating und einem Kursziel von 275 US-Dollar optimistisch, trotz der Bedenken hinsichtlich der steigenden Kapitalausgaben.

    Goldman Sachs hat das Kursziel von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ belassen. Die Bank sieht Amazon gut positioniert für zukünftige Gewinne, da die E-Commerce-Margen durch höhere Volumina und die Nachfrage nach AWS profitieren könnten. Die Deutsche Bank hat das „Kaufen“-Rating mit einem Kursziel von 290 US-Dollar bestätigt, was einer potenziellen Steigerung von rund 30 Prozent entspricht.

    Morgan Stanley und Barclays haben ebenfalls positive Bewertungen abgegeben, wobei Morgan Stanley ein Kursziel von 300 US-Dollar und Barclays ein ähnliches Rating vergibt. Die UBS sieht Amazon im Vergleich zu anderen großen Unternehmen als unterbewertet und hat ein Kursziel von 301 US-Dollar festgelegt.

    Insgesamt bleibt die Stimmung an der Wall Street trotz der kurzfristigen Unsicherheiten überwiegend positiv. Analysten sind überzeugt, dass Amazon von seinen Investitionen in KI und Cloud-Technologien langfristig profitieren wird.



    Amazon

    -5,74 %
    -15,66 %
    -15,15 %
    -22,11 %
    -25,75 %
    +77,10 %
    +20,90 %
    +647,52 %
    +257.871,01 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 210,3EUR auf Nasdaq (07. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon-Aktie: Rückgang nach Quartalszahlen – Analysten bleiben optimistisch! Die Amazon-Aktie erlebte nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen einen starken Rückgang im nachbörslichen Handel, was auf die Anhebung der Kapitalausgabenprognose für 2026 auf etwa 200 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist. Diese Entscheidung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     