Amazon-Aktie: Rückgang nach Quartalszahlen – Analysten bleiben optimistisch!

Analysten führender Wall-Street-Banken haben ihre Kursziele für die Amazon-Aktie angepasst, jedoch die überwiegende Mehrheit behält ein positives Rating bei. Citi beispielsweise hat das „Kaufen“-Rating beibehalten, das Kursziel jedoch von 320 auf 265 US-Dollar gesenkt, was ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent impliziert. Die Bank hebt die starke Nachfrage nach Amazon Web Services (AWS hervor) und sieht positive Trends im E-Commerce.

Die Amazon-Aktie erlebte nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen einen starken Rückgang im nachbörslichen Handel, was auf die Anhebung der Kapitalausgabenprognose für 2026 auf etwa 200 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist. Diese Entscheidung sorgte für Besorgnis unter den Anlegern, da sie negative Auswirkungen auf den freien Cashflow (FCF) befürchten. Trotz dieser kurzfristigen Unsicherheiten bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz (KI).

Bernstein hat ebenfalls das „Outperform“-Rating mit einem Kursziel von 265 US-Dollar beibehalten, jedoch auf 300 US-Dollar gesenkt. Die Analysten sind der Meinung, dass die hohen Investitionen und die schwache Umsatzprognose für das erste Quartal nicht ausreichen, um die aktuellen Kapitalausgaben zu rechtfertigen. Bank of America bleibt mit einem „Kaufen“-Rating und einem Kursziel von 275 US-Dollar optimistisch, trotz der Bedenken hinsichtlich der steigenden Kapitalausgaben.

Goldman Sachs hat das Kursziel von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ belassen. Die Bank sieht Amazon gut positioniert für zukünftige Gewinne, da die E-Commerce-Margen durch höhere Volumina und die Nachfrage nach AWS profitieren könnten. Die Deutsche Bank hat das „Kaufen“-Rating mit einem Kursziel von 290 US-Dollar bestätigt, was einer potenziellen Steigerung von rund 30 Prozent entspricht.

Morgan Stanley und Barclays haben ebenfalls positive Bewertungen abgegeben, wobei Morgan Stanley ein Kursziel von 300 US-Dollar und Barclays ein ähnliches Rating vergibt. Die UBS sieht Amazon im Vergleich zu anderen großen Unternehmen als unterbewertet und hat ein Kursziel von 301 US-Dollar festgelegt.

Insgesamt bleibt die Stimmung an der Wall Street trotz der kurzfristigen Unsicherheiten überwiegend positiv. Analysten sind überzeugt, dass Amazon von seinen Investitionen in KI und Cloud-Technologien langfristig profitieren wird.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 210,3EUR auf Nasdaq (07. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.