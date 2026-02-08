Reddit übertrifft Erwartungen – Molina Healthcare stürzt ab: Ein Blick auf die Zahlen**

**Wirtschaftszusammenfassung: Reddit und Molina Healthcare im Fokus**

Reddit hat mit seinen beeindruckenden Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und sich somit von der Konkurrenz abgehoben. Im vierten Quartal erzielte das Social-Media-Unternehmen einen Umsatz von 726 Millionen US-Dollar, was die Prognosen von 665 Millionen US-Dollar deutlich übertraf. Zudem konnte Reddit einen Gewinn von 1,24 US-Dollar pro Aktie ausweisen, während Analysten nur mit 94 Cent gerechnet hatten. Für das erste Quartal 2026 gibt Reddit eine optimistische Umsatzprognose von bis zu 605 Millionen US-Dollar ab, was ebenfalls positiv aufgenommen wurde. Ein weiteres Highlight ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Wert von einer Milliarde US-Dollar, was das Vertrauen des Unternehmens in seine Zukunft unterstreicht und den Aktienkurs um fünf Prozent steigen ließ.

Die Zahlen für das vierte Quartal sind bemerkenswert: Reddit verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Nettogewinn-Anstieg von fast 255 Prozent. Zudem stieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer um 19 Prozent auf 121,4 Millionen. Trotz dieser Erfolge äußern einige Analysten Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Nutzerwachstums, da die Zuwächse bei den eingeloggten Nutzern in den letzten drei Quartalen langsamer wurden. Dennoch bleibt Reddit ein vielversprechender Akteur im Technologie- und Social-Media-Sektor, mit einer Mehrheit von 19 von 31 Analysten, die zum Kauf der Aktie raten.

Im Kontrast dazu steht Molina Healthcare, das nach einer schwachen Prognose für 2026 einen dramatischen Rückgang von 33 Prozent nachbörslich erlebte – der größte Einbruch seit über 20 Jahren. Die erwarteten Gewinne von nur 5 US-Dollar pro Aktie liegen weit unter den Analystenschätzungen von 13,71 US-Dollar. Auch die Umsatzprognosen von 44,5 Milliarden US-Dollar sind enttäuschend im Vergleich zu den erwarteten 46,6 Milliarden US-Dollar. Zudem plant Molina, aus dem Medicare Advantage Part D-Programm auszusteigen, was erhebliche Einnahmeverluste zur Folge haben könnte.

Die enttäuschenden Ergebnisse für das vierte Quartal, die einen bereinigten Verlust von 2,75 US-Dollar pro Aktie aufwiesen, verstärken die Unsicherheit. Michael Burry, bekannt für seine Wetten gegen den Immobilienmarkt, hat dennoch eine Position in Molina Healthcare aufgebaut, was auf sein Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens hinweist, trotz der aktuellen Herausforderungen.

Die Reddit (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,43 % und einem Kurs von 139,8EUR auf NYSE (07. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.