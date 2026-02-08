Rational übertrifft Erwartungen: Aktie springt um 10% nach starken Q4-Zahlen!

Analyst Philippe Lorain von Bernstein bestätigte sein Kursziel von 1.070 Euro für die Rational-Aktie, was einen potenziellen Anstieg von über 45 Prozent im Vergleich zum aktuellen Niveau bedeutet. Ein weiterer positiver Aspekt für Anleger ist die hohe Dividendenkontinuität des Unternehmens, das die Ausschüttung in den letzten Jahren viermal in Folge erhöht hat.

Der deutsche Küchentechnologie-Spezialist Rational hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzplus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem EBIT, das die Schätzungen um 4 Prozent übertraf, zeigt das Unternehmen eine starke Leistung auf allen Ebenen. Besonders hervorzuheben ist die EBIT-Marge von 26,4 Prozent, die die Unternehmensprognose von 25 bis 26 Prozent klar übersteigt. Diese positiven Ergebnisse führten dazu, dass die Aktie am Donnerstag um mehr als 10 Prozent anstieg.

Im vierten Quartal lag der Umsatz 4 Prozent über den Erwartungen, während das EBIT sogar um 15 Prozent besser ausfiel als prognostiziert. Für das Gesamtjahr 2025 wuchsen die Umsätze um 6 Prozent, und das EBIT übertraf die Erwartungen um 4 Prozent. Diese Ergebnisse verdeutlichen die robuste Marktposition von Rational, insbesondere angesichts der Herausforderungen durch Wechselkursverschiebungen und US-Zölle.

Trotz der positiven Ergebnisse bleibt der Ausblick für 2026 vage. Das Unternehmen wird die endgültigen Zahlen und eine erste Prognose für das kommende Jahr am 19. März veröffentlichen. Analysten zeigen sich vorsichtig optimistisch und erwarten moderate Anpassungen der Konsensschätzungen, insbesondere aufgrund der positiven Abweichungen in den EBIT-Prognosen für 2025.

Das Wachstum in den wichtigsten Regionen war ebenfalls bemerkenswert: In Europa (außer Deutschland) stieg der Umsatz um 9 Prozent, während Nordamerika ein Plus von 8 Prozent verzeichnete, trotz eines schwachen Marktes. Lateinamerika wuchs um 6 Prozent, während Asien mit einem Rückgang von 11 Prozent zu kämpfen hatte. Analysten sind sich einig, dass Rational trotz der Unsicherheiten für 2026 gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach effizienten Küchentechnologien zu profitieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rational in einem herausfordernden Umfeld stark performt hat und die Ergebnisse die Stärke seiner Produktpalette und Marktstrategie unterstreichen.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 759,5EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.