Tonies übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und starke Marktposition!

Ein weiterer Wachstumstreiber war der Markt in den USA, wo der Umsatz trotz negativer Wechselkurseffekte um 30 Prozent anstieg. In konstanten Währungen betrug das Wachstum sogar 42 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet Tonies ein EBITDA von etwa 53,5 Millionen Euro, was 17 Prozent über den Analystenschätzungen liegt. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den angehobenen Prognosen für die Jahre 2026 und 2027 wider, die um 4 Prozent und 14 Prozent angehoben wurden.

Der Düsseldorfer Spielwarenhersteller Tonies hat im vierten Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse vorgelegt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 31 Prozent auf 312 Millionen Euro, was währungsbereinigt sogar einem Anstieg von 39 Prozent entspricht. Besonders stark entwickelte sich die DACH-Region, wo der Umsatz um 17 Prozent auf 82 Millionen Euro zulegte, maßgeblich bedingt durch den erfolgreichen Launch der neuen Toniebox 2 und die Erweiterung des Produktportfolios.

Die Aktie von Tonies hat sich im vergangenen Jahr stark entwickelt und sich seit ihrem Tiefpunkt im April 2025 verdoppelt. Analysten von Berenberg bezeichneten Tonies als eine der besten Wachstumsstorys im europäischen Mid-Cap-Sektor und hoben das Kursziel von 12 Euro auf 14,50 Euro an. Die bevorstehende Markteinführung der Pokémon Tonies im Sommer 2026 wird als weiterer positiver Faktor für die zukünftige Entwicklung angesehen.

Finanzchef Hansjörg Müller äußerte sich optimistisch über die anhaltende Nachfrage nach Tonies-Figuren, insbesondere nach dem erfolgreichen Launch der Toniebox 2 im vergangenen Herbst. Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen 50 Prozent seines Jahresumsatzes, was die starke Marktposition und die Beliebtheit der Produkte unterstreicht.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Tonies, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um von der steigenden Nachfrage nach innovativen Spielwaren zu profitieren. Die positive Umsatzentwicklung, die Verbesserung der EBITDA-Marge auf 8,5 Prozent und die starke Marktposition in verschiedenen Regionen lassen auf ein weiterhin erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 schließen. Die vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 14. April veröffentlicht.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 10,98EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.