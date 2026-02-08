Lang & Schwarz: Dividende steigt um 15% – Stärkung der Eigenmittel angekündigt!

Zusätzlich wird der Hauptversammlung eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Steigerung von nahezu 15% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Dividende repräsentiert etwa 40% des Jahresüberschusses der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft im Einzelabschluss. Die zukünftige Dividendenpolitik soll sich an dieser Ausschüttungsquote orientieren, vorbehaltlich künftiger Entwicklungen.

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat in einer aktuellen Mitteilung bedeutende Schritte zur Stärkung ihrer Eigenmittel und zur Erhöhung der Dividende für das Jahr 2025 angekündigt. Der neu formierte Vorstand, bestehend aus Oliver Ertl, Andreas Fleischmann und Dr. Ulrich Reidel, hat beschlossen, die Eigenmittel der Gruppe signifikant zu erhöhen, um das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens zu fördern. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31. Dezember 2025 wird ein Betrag von insgesamt 19,2 Millionen Euro in den Fonds für allgemeine Bankrisiken zugeführt, wovon 4,2 Millionen Euro eine verpflichtende Zuführung gemäß § 340e Abs. 4 HGB darstellen.

Der Vorstand hebt hervor, dass das Handelsvolumen auch zum Ende des Jahres 2025 weiterhin stark war, mit einem Handelsvolumen von 85,4 Milliarden Euro im vierten Quartal. Diese positive Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2026 fort, was die Notwendigkeit unterstreicht, die Eigenmittel zu stärken. Die Anpassungen sind auch eine Reaktion auf regulatorische Änderungen, insbesondere im Hinblick auf das Thema Payment for Orderflow, die eine Anpassung der Geschäftsmodelle erfordern.

Die Stärkung der Eigenmittel wird es Lang & Schwarz ermöglichen, in die IT-Infrastruktur und moderne Handelssysteme zu investieren und gleichzeitig die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen zu erfüllen. Dies ist besonders wichtig angesichts des steigenden Handelsvolumens und der damit verbundenen Liquiditätsanforderungen. Die Maßnahmen sollen zudem die Bonität des Unternehmens im Rahmen der Eigenemissionstätigkeit verbessern.

Lang & Schwarz, gegründet 1996 und an der Frankfurter Börse notiert, ist als Marktführer im außerbörslichen Handel tätig und bietet eine Vielzahl von Hebelprodukten und Zertifikaten an. Mit über 30.000 quotierten Produkten und einer breiten Kundenbasis ist das Unternehmen gut positioniert, um von den sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren. Die strategischen Entscheidungen des Vorstands zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und den langfristigen Erfolg der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft zu sichern.

Die Lang & Schwarz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.