Bitcoin-Kurs stürzt auf 64.000 USD: Experten warnen vor 'toxischer Mischung'

Im vergangenen Jahr erlebte der Bitcoin bereits einen Rückgang von über sechs Prozent, was das vierte Verlustjahr in seiner Geschichte seit 2009 darstellt. Trotz der anfänglichen Kursgewinne, die den Bitcoin in den ersten Jahren auf Cent-Niveau brachten, erlebte die Kryptowährung ab Ende 2012 einen rasanten Anstieg. Nach einem Rekordhoch von etwa 126.000 US-Dollar im Oktober 2024 hat sich der Wert des Bitcoin zwischenzeitlich halbiert. Am Donnerstag verzeichnete der Bitcoin einen Tagesverlust von über 13 Prozent, den größten seit November 2022.

Am Donnerstag fiel der Bitcoin-Kurs unter die Marke von 64.000 US-Dollar, was den tiefsten Stand seit 2024 markiert. Seit Jahresbeginn hat die bekannteste Kryptowährung etwa ein Viertel ihres Wertes verloren. Experten führen diesen Rückgang auf eine Kombination aus Zinsängsten, der Auflösung hoch gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen zurück. Timo Emden von Emden Research beschreibt die Situation als eine "toxische Mischung", die Investoren verunsichert und sie vor die Wahl stellt, ihre Positionen zu halten oder zu verkaufen.

Am Freitag jedoch zeigte der Bitcoin eine bemerkenswerte Erholung und erreichte fast 71.000 US-Dollar, nachdem er im frühen Handel auf knapp unter 60.000 US-Dollar gefallen war. Emden beschreibt diese Erholung als Teil eines "Crashs auf Raten", bei dem scharfe Abverkäufe und technische Gegenbewegungen sich abwechseln, ohne dass die zugrunde liegenden Unsicherheiten beseitigt sind. Anleger sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, da es für einen nachhaltigen Stimmungsumschwung belastbare Signale benötigt.

Analyst Jonathan Osswald von der DZ Bank hebt hervor, dass die Talfahrt des Bitcoin nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen ist, sondern auf eine Vielzahl von Faktoren, darunter die geringe Nachfrage von institutionellen Investoren und die Unsicherheit unter den Anlegern. Diese Faktoren haben den Verkaufsdruck verstärkt und die Hebelwirkung von Derivate-Geschäften beschleunigt.

Insgesamt verdeutlichen die jüngsten Entwicklungen die hohen Risiken, die mit Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind. Die Marktteilnehmer stehen vor der Herausforderung, in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld Entscheidungen zu treffen, während die Volatilität des Bitcoin weiterhin anhält.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 69.281USD auf CryptoCompare Index (08. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.