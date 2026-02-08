    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Revolution in der Schlaganfallprävention: Bayer präsentiert Asundexian-Daten!

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Der Bayer-Konzern hat kürzlich die mit Spannung erwarteten Studiendaten zu seinem neuen Medikament Asundexian veröffentlicht, das als potenzieller Blockbuster in der Schlaganfallprävention gilt. Die Ergebnisse der Oceanic-Stroke-Studie, die an über 12.000 Probanden durchgeführt wurde, zeigen eine signifikante Reduzierung der wiederkehrenden Schlaganfälle um 26 Prozent im Vergleich zu einem Placebo. Diese Daten wurden auf einem Fachkongress in New Orleans präsentiert und sind entscheidend für die Einschätzung des Marktpotenzials des Medikaments, das nach einer möglichen Zulassung erwartet wird.

    Asundexian richtet sich an Patienten, die bereits einen nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder eine Hochrisiko-Transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten haben. Die Studie belegt nicht nur die Wirksamkeit des Medikaments, sondern zeigt auch, dass es im Vergleich zu Placebo keine signifikante Erhöhung der schweren Blutungsraten gab. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, da Schlaganfallpatienten oft ein erhöhtes Risiko für Blutungen haben.

    Analysten schätzen, dass Asundexian, bei einer erfolgreichen Zulassung, jährliche Umsätze von bis zu einer Milliarde Euro erzielen könnte, während bei exzellenten Ergebnissen sogar zwei Milliarden Euro möglich wären. Dies ist besonders relevant, da Schlaganfälle weltweit die zweithäufigste Todesursache darstellen und jährlich etwa 12 Millionen Menschen betroffen sind, von denen 20 bis 30 Prozent erneut einen Schlaganfall erleiden.

    Bayer plant, die aktuellen Studiendaten bei Gesundheitsbehörden einzureichen, um die Marktzulassung für Asundexian zu beantragen. In den USA hat das Unternehmen bereits den Fast-Track-Status für das Medikament erhalten, was eine beschleunigte Zulassung für vielversprechende Arzneikandidaten ermöglicht.

    Die Reaktionen der Analysten auf die Studiendaten sind überwiegend positiv. JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen, während Goldman Sachs das Kursziel auf 54,50 Euro anhebt und die Daten als überdurchschnittlich positiv bewertet. Die UBS hingegen bleibt mit einem Kursziel von 32 Euro neutral, hebt jedoch die Bedeutung der Ergebnisse hervor.

    Insgesamt könnte Asundexian ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung des Bayer-Konzerns sein, insbesondere im Hinblick auf die Diversifizierung des Pharmageschäfts und die Stärkung der Marktposition im Bereich der Schlaganfallprävention.



    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 45,61EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



