Übernahmeangebot: Worthington Steel will Klöckner & Co SE kaufen!

Worthington Steel, mit Sitz in Stuttgart, betont, dass diese Bekanntmachung kein Kaufangebot darstellt, sondern lediglich die Bedingungen des Übernahmeangebots erläutert. Aktionären wird geraten, die Angebotsunterlage sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthält. Das Angebot wird gemäß den deutschen Vorschriften durchgeführt, und es wurden keine Genehmigungen oder Bekanntmachungen in anderen Ländern vorgenommen, die das Angebot betreffen könnten.

Am 5. Februar 2026 gab die Worthington Steel GmbH ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Klöckner & Co SE bekannt. Die Mitteilung, die im Rahmen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht wurde, informiert die Aktionäre von Klöckner über die Möglichkeit, ihre Aktien zu verkaufen. Das Angebot richtet sich an alle Aktionäre der Klöckner & Co SE, deren Aktien unter der ISIN DE000KC01000 notiert sind. Die Angebotsunterlage ist ab sofort auf der Website von Worthington Steel sowie bei BNP Paribas in Frankfurt am Main erhältlich.

Die Bieterin hat auch die Möglichkeit, Klöckner-Aktien außerhalb des Angebots über die Börse oder in privaten Transaktionen zu erwerben. Solche Käufe müssen jedoch den geltenden deutschen Rechtsvorschriften entsprechen. Die Mitteilung weist darauf hin, dass das Übernahmeangebot den spezifischen gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland unterliegt, die sich von den Regelungen in anderen Ländern, insbesondere den USA, unterscheiden können.

Zusätzlich wurde am 6. Februar 2026 eine Stimmrechtsmitteilung von Klöckner & Co SE veröffentlicht, die von JPMorgan Chase & Co. übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten, wobei JPMorgan nun 5,05 % der Stimmrechte an Klöckner hält. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der JPMorgan 4,60 % der Stimmrechte hielt. Die Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen und zeigt die Veränderungen in der Aktionärsstruktur von Klöckner auf.

Insgesamt deutet die Übernahmeofferte von Worthington Steel auf eine strategische Expansion hin, während die Stimmrechtsmitteilung von JPMorgan auf das wachsende Interesse an Klöckner & Co SE hinweist. Aktionäre und Investoren sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, da sie Auswirkungen auf die Marktposition und die zukünftige Ausrichtung beider Unternehmen haben könnten.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.