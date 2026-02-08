RWE-Aktien im Aufwind: Kursziel steigt auf 57 Euro – Chancen und Risiken!

Parallel dazu plant RWE, mit zwei Staatsunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über LNG-Lieferungen und Beteiligungen an deutschen Batteriespeicherprojekten zu verhandeln. Diese Absichtserklärungen wurden im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz unterzeichnet. Mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) sollen mögliche Lieferungen von bis zu einer Million Tonnen LNG jährlich über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren ausgehandelt werden. Dies würde bis zu 1,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr entsprechen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die RWE-Aktien von 51 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pavan Mahbubani bezeichnete RWE als einen der Top-Favoriten in der Versorgerbranche. Trotz der positiven Kursentwicklung warnt er jedoch vor einer möglichen Ernüchterung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts Ende März, weshalb der Zusatz "Positive Catalyst Watch" gestrichen wurde. RWE bleibt dennoch auf der "Analyst Focus List" der besten Anlageideen der Investmentbank. Die Kurszielanhebung ist unter anderem auf den erfolgreichen Ausgang einer Windkraft-Auktion in Großbritannien zurückzuführen.

RWE-Chef Markus Krebber betont, dass diese LNG-Lieferungen die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa stärken und gleichzeitig das globale LNG-Portfolio diversifizieren. Zudem plant RWE, mit dem auf erneuerbare Energien fokussierten Staatsunternehmen Masdar gemeinsame Investitionen in Batteriespeicherprojekte in Deutschland zu prüfen. Masdar erwägt, bis 2030 in bestehende RWE-Batterieprojekte mit einer Kapazität von bis zu einem Gigawatt zu investieren und die Entwicklung neuer Projekte bis 2035 zu unterstützen.

RWE betreibt bereits Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt und hat weitere 2,7 Gigawatt im Bau. Diese Großbatteriespeicher sind entscheidend, um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen zu speichern und bei Bedarf zu verkaufen. Krebber hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit Masdar und Adnoc auf einer langjährigen Partnerschaft basiert und dass man gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft Europas leisten möchte.

Insgesamt zeigt RWE mit diesen Initiativen, dass das Unternehmen seine Position im Bereich erneuerbare Energien und Versorgungssicherheit weiter ausbauen möchte.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 53,02EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.