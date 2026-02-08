In einem aktuellen Interview äußerte sich Jens Spahn, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, optimistisch über die Möglichkeit eines Machtwechsels im Iran und dessen potenzielle Vorteile für den Nahen Osten. Spahn betonte, dass entweder das bestehende Regime reformiert werden müsse oder ein Regimewechsel notwendig sei, um die Stabilität und Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Er beschrieb das iranische Mullah-Regime als eine destabiliserende Kraft, die durch die Unterstützung von Gruppen wie der Hisbollah im Libanon und der Hamas die Lage in der Region verschärfe. Ein Sturz des Regimes könnte seiner Meinung nach nicht nur den Iranern Freiheit bringen, sondern auch Frieden und Stabilität für Nachbarländer wie den Libanon.

Diese Äußerungen fielen im Kontext von politischen Gesprächen, die Spahn im Libanon führte, und während zeitgleich indirekte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Oman stattfanden. Diese Gespräche sind von großer Bedeutung, da sie unter anderem das iranische Atomprogramm betreffen, das in der Vergangenheit zu erheblichen Spannungen zwischen Teheran und Washington geführt hat. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran wiederholt mit militärischen Maßnahmen gedroht, insbesondere angesichts der brutalen Repression gegen Demonstranten im Iran.