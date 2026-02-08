Evonik passt Dividendenpolitik an: 1,00 Euro für 2025 trotz Herausforderungen!

Evonik sieht sich mit anhaltenden Herausforderungen konfrontiert, darunter eine schwache Konjunktur, steigender Wettbewerb aus China und hohe Energiepreise in Deutschland. Im Jahr 2025 sank der Umsatz um 7 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 9 Prozent auf 1,87 Milliarden Euro fiel. Diese Zahlen lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Für 2026 strebt Kullmann ein EBITDA zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro an, wobei die mediane Analystenschätzung bei etwa 1,8 Milliarden Euro liegt.

Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG hat seine Dividendenpolitik in Reaktion auf ein herausforderndes Geschäftsumfeld angepasst. Für das Jahr 2025 wird eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite von etwa 7 Prozent entspricht. In den Folgejahren plant das Unternehmen, zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses auszuschütten. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag bekannt gegeben und spiegelt die Notwendigkeit wider, eine Balance zwischen der Ausschüttung an die Aktionäre und der finanziellen Flexibilität für Investitionen in Zukunftsprojekte zu finden, so CEO Christian Kullmann.

Die Anpassung der Dividendenpolitik soll es Evonik ermöglichen, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig den Aktionären eine angemessene Erfolgsbeteiligung zu bieten. Der Vorstand plant, die neuen Richtlinien erstmals auf den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2026 anzuwenden. Die Dividende von 1,00 Euro für 2025 stellt einen Übergang dar, da im Vorjahr noch 1,17 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden.

Die Aktie von Evonik hat am Donnerstagmorgen um knapp 3 Prozent zugelegt, was auf einen Erholungsversuch hindeutet, nachdem sie in der Vergangenheit stark unter Druck geraten war. Die RAG-Stiftung, der größte Aktionär mit 46 Prozent der Anteile, wird voraussichtlich einen Einfluss auf die zukünftige Dividendenpolitik ausüben, da sie ihre Anteile langfristig reduzieren möchte.

Insgesamt bleibt das wirtschaftliche Umfeld für Evonik herausfordernd, und die neue Dividendenstrategie wird als notwendige Maßnahme angesehen, um den finanziellen Spielraum des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig den Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten. Die finalen Geschäftszahlen für 2025, einschließlich des Dividendenvorschlags, sollen am 4. März 2026 veröffentlicht werden.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.