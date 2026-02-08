Generation Z: Überraschend arbeitswillig – Was die Wirtschaft jetzt braucht!
Monika Schnitzer, die Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen", hat in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe die Arbeitsbereitschaft der Generation Z hervorgehoben. Diese Generation, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, zeigt eine bemerkenswerte Arbeitsmotivation und -bereitschaft, die laut Schnitzer über der der vorherigen Generationen liegt. Viele junge Menschen sind schneller in den Arbeitsmarkt eingetreten und arbeiten oft mehr Stunden, um sich ihr Studium zu finanzieren. Dies steht im Kontrast zu der Annahme, dass junge Menschen weniger bereit sind, hart zu arbeiten. Schnitzer kritisiert die ältere Generation, die oft über die Jugend schimpft, während sie selbst in der Vergangenheit möglicherweise weniger gearbeitet hat und sich für eine frühzeitige Rente entschieden hat.
In einem anderen wirtschaftlichen Kontext hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für BMW nach einer Analystenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois äußerte sich positiv über die Aussagen des Treasury- und IR-Chefs von BMW, Stefan Richmann, und prognostizierte, dass der Lagerabbau im vierten Quartal den freien Barmittelzufluss stabil halten könnte. Dies könnte darauf hindeuten, dass BMW in der Lage ist, seine finanziellen Ziele zu erreichen und möglicherweise sogar über den Erwartungen zu liegen.
Zusätzlich haben BMW und die Lidl-Schwester PreZero eine Kooperation zur Entwicklung eines Geschäftsmodells für das Recycling von Altfahrzeugen vereinbart. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, einen geschlossenen Materialkreislauf zu schaffen, der sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bietet. Die Unternehmen planen, Altautos als strategische Materialquelle zu nutzen, um Rohstoffabhängigkeiten zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu erhöhen. BMW bringt seine Expertise im Design von recycelbaren Fahrzeugen und in der Demontage mit, während PreZero über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Stoffströme und Sortiertechnologien verfügt.
Diese Entwicklungen zeigen, dass sowohl die Generation Z als auch Unternehmen wie BMW und PreZero aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigeren und wirtschaftlich stabileren Zukunft arbeiten. Die Kombination aus einer engagierten jungen Arbeitskraft und innovativen Unternehmenskooperationen könnte entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sein.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,58EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
