    Enel: Umsatz- und Gewinnwachstum trotz Herausforderungen im Heimatmarkt!

    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    Der italienische Energieversorger Enel hat im vergangenen Jahr sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Laut einer Mitteilung des Unternehmens am Donnerstagabend stieg der Erlös um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Diese Ergebnisse entsprechen weitgehend den Erwartungen der Analysten.

    Trotz der positiven Gesamtentwicklung gab es jedoch Herausforderungen im Heimatmarkt Italien. Hier sanken die Margen, was auf fallende Preise für Endkunden zurückzuführen ist. Diese negative Entwicklung wurde jedoch durch eine starke Performance in den internationalen Märkten mehr als ausgeglichen. Enel konnte somit die Auswirkungen der sinkenden Margen in Italien kompensieren und insgesamt ein solides Ergebnis präsentieren.

    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach der Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" belassen und ein Kursziel von 8 Euro festgelegt. Analyst Fernando Garcia stellte fest, dass die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens die Konsensschätzungen erfüllt haben, was die Entscheidung zur Beibehaltung der negativen Einstufung erklärt. Die Analysten scheinen skeptisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens zu sein, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen im italienischen Markt.

    Insgesamt zeigt Enel eine robuste Geschäftsentwicklung, die durch eine positive internationale Expansion unterstützt wird. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die Margen im Heimatmarkt ein kritischer Punkt, der die zukünftige Performance des Unternehmens beeinflussen könnte. Die Analysten von RBC scheinen der Meinung zu sein, dass die Risiken die potenziellen Chancen überwiegen, was sich in ihrer Einstufung widerspiegelt.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Enel im abgelaufenen Jahr ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen konnte, jedoch mit Herausforderungen im italienischen Markt konfrontiert ist. Die Einschätzung der RBC deutet darauf hin, dass trotz der positiven Zahlen Vorsicht geboten ist, da die Margen unter Druck stehen und die Marktbedingungen in Italien ungewiss bleiben.



    Enel

    ISIN:IT0003128367WKN:928624

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 9,534EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



